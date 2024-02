escuchar

La actriz de la exitosa serie The O.C. (Orange County) Mischa Barton reveló que tuvo un romance secreto con su coprotagonista Benjamin McKenzie durante la grabación de la primera temporada. Si bien existían rumores al respecto, ambos actores habían negado hasta el momento que fuesen ciertos.

Barton interpretaba a Marissa Cooper en la serie y McKenzie a Ryan Atwood, un joven que viene de un hogar destruido y es adoptado por la acaudalada familia Cohen. Barton y McKenzie tenían una historia romántica en la serie y ahora se confirmó que trascendió las cámaras.

“No fue solo en la pantalla”

Entrevistada por el podcast Call Her Daddy, Barton habló sobre el hecho de tener que interpretar una relación romántica con alguien de 25 años (la edad que tenía McKenzie en ese momento) cuando ella tenía solo 17. Además reveló que el romance con su coprotagonista “no fue solo en la pantalla”.

“Yo llegué a ese show siendo virgen” , expresó y aseguró: “Actuar con personas más grandes que yo fue un poco como decir: ‘oh, guau, ellos saben lo que están haciendo. Va a haber relaciones en este show y voy a necesitar interpretar esa parte’. No me sentía preparada para ello”.

Barton, quien hoy tiene 38 años, dijo que antes de llegar al programa, nunca había salido con nadie. “Así que sentía como que tenía que ponerme al día”, dijo.

Contó que su relación con McKenzie fue su “primera” y añadió que “no tenía idea” de lo que estaba haciendo.

“Creo que eso hizo que las cosas empezaran con el pie izquierdo. La gente se engancha en estos shows y estas cosas pasan, pero nos lanzamos demasiado rápido a ello”, explicó y agregó: “Después las cosas no funcionan, cortás, y te ven saliendo con otras personas”.

Mischa Barton sintió que ella y McKenzie se lanzaron demasiado rápido a tener una relación Grosby Group

A los productores les preocupaba la relación

“Había mucho levante en ese show y distintas personas se engancharon”, dijo la actriz, y reconoció que a los productores del show les preocupaba la relación dada la diferencia de edad entre McKenzie y ella. Incluso, dijo, hablaron con sus padres para manifestarles su preocupación.

La abrupta partida de Barton de The O.C.

Benjamin McKenzie tiene hoy 45 años y está casado con Morena Baccarin, con quien tiene dos hijos EFE

The O. C. llegó a Fox en 2003, de la mano de su creador Josh Schwartz, para convertirse en una de las series juveniles más aclamadas, abarcando tópicos como el amor y los sueños adolescentes. Permaneció en la televisión durante cuatro años, contando con cuatro temporadas y 92 episodios.

En 2006, con la muerte del personaje interpretado por la actriz, la serie comenzó a decaer. Las especulaciones respecto de esta llamativa decisión de los productores giraron en torno al presunto cansancio de Barton de interpretar a Marissa Cooper, pero en 2021 ella reveló otro motivo para su partida: “Siempre me sentí avergonzada sobre lo que pasaba detrás de escena, porque fui una persona muy cuidadosa de la privacidad y me mantuve pendiente de los sentimientos del resto”, señaló a E! News en una entrevista. Y agregó: “Ahora, que estamos en una era en la que las mujeres hablan sobre sus experiencias y cuentan lo que realmente pasó en el backstage y cómo fueron tratadas, se siente diferente contarlo”.

Así Barton destacó que no se sintió “protegida por el equipo” de rodaje. “Había gente en el set que era muy mala conmigo. No era el mejor entorno para una chica joven y sensible, que además había sido lanzada al estrellato”, apuntó.

Según la actriz, las cosas comenzaron a complicarse durante la segunda temporada. “Las grabaciones se volvieron muy difíciles para mí y empezó a ser demasiado. No sabía hacia dónde iba el personaje tampoco. Hoy lo recuerdo con bastante cariño, pero creo que hay cosas que se hicieron mal y no se manejaron bien, así que sentí que no podía seguir”.

“Me volví un poco loca”

Barton ha contado también que hacerse famosa tan joven tuvo un efecto nocivo en ella. “Me volví un poco loca, estaba indefensa”, reconoció sobre lo que vivió de adolescente. “Podés ir a terapia todos los días del resto de tu vida, pero hay una cierta cantidad de trauma que viene de todo lo que pasé, particularmente al principio de mis 20, que simplemente no se va de la noche a la mañana”, expresó la también modelo en una charla con The Times.

“Creo que no estaba del todo preparada para ese nivel de fama. Porque nunca fue algo que yo buscara. Realmente preferiría ser anónima”, continuó la actriz de Sexto sentido, y se sinceró sobre aquellas cosas que hizo en aquel momento y que hoy no aprobaría. Y sumó: “Cuando miras atrás y ves que tenías 18 saliendo con tipos de 34... Viéndolo con perspectiva, sabés decir que sí, era raro”.

Barton también apuntó contra la prensa: “Era muy Juegos del hambre. La atención de los paparazzi desde luego no era ‘sana’ para relaciones románticas tampoco. Todo estaba tan magnificado. Fui acosada. Y sí que me volví un poco loca llegado un punto. Simplemente me sentía muy indefensa”, recordó.

LA NACION

