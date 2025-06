Alcanzó la fama con E.T., brilló en Baywatch y se convirtió en conejita Playboy, pero a sus 55 años luce irreconocible

No hay quien no haya visto en algún momento de su vida E.T. (1982), la película infantil de ciencia ficción que gira en torno a Elliot, un niño de nueve años que se encuentra con un extraterrestre y decide esconderlo en su casa para protegerlo. Aunque Erika Eleniak tuvo un rol secundario en esa producción de Steven Spielberg, la llevó a obtener el papel que la lanzó a la fama: Shauni McClain en Baywatch, la icónica serie de los 80 y 90, la misma que sigue a Mitch Buchannon, un dedicado líder de un grupo de salvavidas de la Playa Malibú en Los Ángeles, que protege a los visitantes de peligros.

El éxito de aquella producción la catapultó a la fama y, con el tiempo, llegó a convertirse en conejita Playboy. Sin embargo, muy pocos la reconocen en la actualidad, principalmente por un detalle sobre su piel.

Erika Eleniak tenía 13 años cuando formó parte de E.T.

La estrella de cine y televisión de 55 años, quien formó parte de la comedia durante tres años, de 1989 a 1992, fue vista recientemente en Los Ángeles mientras paseaba a su perro y lo que más llamó la atención fue que lucía los dos brazos completamente tatuados.

Erika Eleniak en Baywatch

En un episodio para el pódcast Still Here Hollywood con Steve Kmetko, Erika contó que comenzó a tatuarse en la espalda cuando tenía 20 años y reveló el verdadero motivo de su decisión. “Cada tatuaje que tengo significa algo”, señaló y dio como ejemplo que tenía el nombre de su madre. “Me encantan los tatuajes. Me encanta que mi cuerpo sea un lienzo para contar mis historias”, agregó.

Erika dijo que "cada tatuaje tiene un significado" (Foto: Captura Instagram/@officialerikaeleniak)

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 120.000 seguidores, la actriz estadounidense de origen ucraniano compartió el recorte en el que hace mención de la cantidad de tinta que tiene en su cuerpo y recibió decenas de comentarios de los usuarios. “Me encanta @officialerikaeleniak y ver sus tatuajes y sus historias que cuenta me veo sobre vos. Sos una belleza natural y se nota en esa pequeña parte de tu entrevista que clase de persona eres. Por cierto, me encantan tus tatuajes” y “Qué gusto de verte sigues hermosa como siempre espero que te encuentres bien. Beso grande desde Argentina”, fueron solo algunos de ellos.

La reacción de algunos fanáticos sobre el nuevo aspecto físico de Erika (Foto: Captura Instagram/@officialerikaeleniak)

Erika Eleniak reveló el motivo por el que decidió tatuarse

Quién es Erika Eleniak

Erika Eleniak nació el 29 de septiembre de 1969 en Glendale, California y creció en una familia de ascendencia ucraniana y polaca. Comenzó su carrera en la actuación desde pequeña, cuando participó de publicidades y producciones de televisión.

Justo antes de su participación en Baywatch, apareció como conejita en la portada de julio de 1989 de la revista Playboy cuando su compañera de cuarto, una modelo de la revista, la presentó a su editor de fotografía, quien la animó a modelar y hasta terminó por participar de otras tapas más. Su trabajo en la serie de guardavidas la catapultó a la fama, motivo por el que recibió múltiples propuestas. Después de aquel papel, apareció en películas y series de televisión como Under Siege (1992) y Bordello of Blood (1996).

Erika Eleniak y la tapa de la revista PlayBoy de 1993

En lo que respecta a su vida personal, estuvo casada dos veces y tiene una hija, que nació en 2006. En 2023, compartió que luchaba contra el envejecimiento. “Estoy pasando por un proceso de sanación muy profundo en este momento y lo único que sabemos sobre la vida que es constante es que nada es constante”, dijo en un video de Instagram en aquel entonces.

Erika en la actualidad junto a su hija (Foto: Instagram/@officialerikaeleniak)

Y completó: “Estuve investigando a fondo sobre el envejecimiento de todo esto. Luchando por aferrarme a mi juventud, por dejarla ir, por dónde estar en eso”.