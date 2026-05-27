El descargo de Mónica Farro frente a una actitud de los hombres que la indignó: “¿Qué les pasa? ¡Es horrible!”

A través de sus historias de Instagram, Mónica Farro hizo un fuerte descargo para expresar su malestar frente a una actitud de los hombres que advirtió reiteradas veces mientras caminaba por la calle. Lejos de dejarlo pasar, decidió pronunciarse al respecto y manifestar su enojo. “¿No se dan cuenta de que es un asco?”, arremetió.

El martes 26 de mayo, la modelo compartió con su millón de seguidores de Instagram un video que grabó mientras caminaba por la calle al regresar del gimnasio. En aquellas cuadras, advirtió algo que no le gustó para nada. “Vengo por la calle del gimnasio caminando y no puede ser con la cantidad de tipos que te cruzas que escupen adelante de uno, frente de uno", expresó.

Mónica Farro hizo un descargo y expresó su enojo frente a los hombres que escupen en la calle (Foto: Instagram @moni.farro)

“¿No se dan cuenta de que es un asco? Yo no tengo por qué escuchar cómo te sacás los mocos y los escupís al lado mío“, continuó indignada. “¿Qué les pasa a los tipos? ¡Es un asco! Todos los días me cruzo con cuatro o cinco así. ¡Es horrible! ¿A alguien le pasa o solo a mí me causa asco esto?“, cuestionó.

Mónica Farro recordó su romance con Juan Román Riquelme

A principios de este año, la modelo dio que hablar al contar detalles del romance que tuvo en el pasado con Juan Román Riquelme. “Alguien lo dijo y yo no lo negué porque sí habían pasado tres años ya”, admitió en LAM (América TV).

Mónica Farro recordó su romance con Juan Román Riquelme

Acto seguido, contó cómo fue el vínculo que tuvieron. “Pasaba por mi casa, me traía bombones, flores. La verdad es que era muy educado, muy romántico, hablaba mucho... Estuvo bastantes meses buscándome y yo no creía que era él hasta que le pregunté a un periodista deportivo si el teléfono era de él (...) Y cuando le di bola, habían pasado tres o cuatro meses”, rememoró. Si bien pasó una década desde que estuvieron juntos, ella no dudó en extenderle públicamente una invitación para que fuera a verla al teatro durante su temporada de Passión, la marca del engaño en Mar del Plata.