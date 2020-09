Cámara oculta: el exabrupto de Gladys "La bomba tucumana" que generó repudio

La artista tucumana lanzó algunas frases repudiables mientras se refería a la vestimenta que le asignaron en el Cantando 2020 Crédito: Captura de pantalla

Gladys, "la bomba tucumana" pasó por el Cantando 2020 (eltrece) y se mostró furiosa. A su ya turbulenta relación con el equipo del reality musical, se le sumó ahora un desafortunado diálogo que tuvo la cantante y que quedó registrado en una cámara oculta. Según se mostró en Los Ángeles de la mañana, la artista tucumana lanzó algunas frases repudiables mientras se refería a la vestimenta que le habían asignado en el programa.

"Esa tela es importada, carísima. Yo dije como una estúpida '¿para qué figura es?'. 'Para la chica que está con Jey Mammon'. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy una figura? ¿Por qué la tela importada no podía ser para mí?", cuestiona la vocalista en el video. Gladys no sabía que estaba siendo filmada. Y continuó: "O sea, por qué esta tela que vale dos pesos. Relaburada, pero bien laburada, no. Lo han pegado esto rápido como para zafarlo", señaló.

Hasta ahí, fueron simplemente quejas de la participante. Sin embargo, la conversación continuó. "No puede haber forma que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera. Esto es de una villera boliviana", manifestó la cantante, que consideró que siempre le dan telas de mala calidad "porque es una bailantera".

Gladys consideró que siempre le dan telas de mala calidad, según sus dichos, "porque es una bailantera" Crédito: Captura de pantalla

Tras la emisión de las imágenes en el magazine matutino que conduce Ángel de Brito, la cantante subió un video a su cuenta de Instagram y se mostró muy afligida por la forma en la que la expusieron. "No estoy muy bien, estoy muy triste por todo lo que sucedió anoche en el programa, y también en otro que hacen cosas para desestabilizarme emocionalmente", dijo, en un video que grabó desde el interior de la parte de atrás de un auto. "Estoy súper triste por todas las cosas que se generan a partir de esto. Hasta llegué a discutir con mi hijo. Me siento tremendamente dolida, bajoneada y claro que me quiero volver a mi casa".

Además, la icónica cantante norteña se mostró furiosa con el periodista que la filmó sin avisarle. "Me grabó en una charla íntima con gente de mi entorno y casi me muero recién cuando veo eso. ¿A esas cosas llega el ser humano? ¿A esas cosas tan bajas?", se preguntó. "Estoy tremendamente dolida. Me grabó diciendo cosas que yo sentía. Voy a empezar a grabar para que ustedes vean las ropas, vestuarios y cosas que le hacen a otras personas, y la manera en que me tratan".

"Duele que me quieran dejar como una loca, pretenciosa y agrandada, cuando no soy nada de eso", dijo en el extenso video que publicó en sus redes. Aunque se extendió sobre la sensación de traición por la publicación de las imágenes, nunca se refirió al punto por el que fue criticada: sus dichos xenófobos. "Es doloroso ver, leer y escuchar que digan cosas que nada que ver. Jamás he sido pretenciosa, cero divismo. No soy una jodida, soy esto que ven", subrayó