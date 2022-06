La impensada reacción de Tini al ver un fan que se rapó y tiñó su nombre en la cabeza

Tini Stoessel se llevó una verdadera sorpresa al ver lo que se hizo uno de sus fans en el pelo y no dudó en replicarlo a través de sus redes sociales. “Ke”, escribió la cantante y compartió el increíble homenaje. En la imagen se puede ver la cabeza rapada y teñida de uno de sus seguidores, donde lee claramente “Tini, Tini, Tini” con la tipografía oficial de la artista.

Como si fuera poco, Tini le dejó un comentario a modo de reacción: una serie de emojis de sorpresa por el gesto de cariño. De repente, el posteo de Emilio Muñoz (@essoloemilio) comenzó a replicarse en clubes de fans, cuentas de Instagram dedicadas a la artista y medios de comunicación nacionales e internacionales. Hasta la mamá de Tini la compartió. “Fue una locura”, sostiene Emilio en diálogo con LA NACION y admite que, aunque se trató de una acción pensada, nunca se imaginó que iba a tener semejante repercusión.

"¡Ke!", la reacción de Tini al ver el pelo de su fan (Foto: Instagram @tinistoessel)

Emilio tiene 34 años, es venezolano y vive en Buenos Aires desde el 2014. Es fotógrafo, community manager y también coordina el estudio de baile donde toma clases actualmente. Se tiñe el pelo de colores con diseños extravagantes y conceptos artísticos desde hace dos años aproximadamente, siempre con el mismo peluquero, su amigo Sebastián García de Pouss Style.

“Siempre había tenido las ganas de hacerme algo de color en el pelo, pero lo dudaba por esas inseguridades de uno. ¿Qué va a decir la gente? Voy a andar haciendo el ridículo por ahí… En algún momento dije me ch.. un h… todo y lo hago”, explica Emilio y dice que utiliza su cabello como un medio de expresión personal. “Es sacar algo a la vista y ver cómo reacciona la gente, también, que es lo más gracioso”, asegura y cuenta que muchas veces lo pararon en la calle para pedirle fotos. “Una vez, una mamá me paró para mandarle una foto a la hija, porque le encanta el pelo de colores pero ella no le daba permiso de hacérselo todavía”, recuerda.

Así reaccionó Tini al ver que un fan que se rapó y tiñó su nombre en la cabeza (Foto: Instagram @essoloemilio)

Cuando se va quedando sin tintura en el pelo, o simplemente decide raparse, sus amigos y compañeros de trabajo se preocupan. “Me miran y me dicen: ‘¿y qué pasó? ¿cuándo vuelves a tener el pelo normal?’. La gente ve mi pelo normal de colores”, dice Emilio entre risas.

Este martes por la tarde, en un rato libre del trabajo, publicó en Instagram la sesión de fotos con su flamante diseño de “La triple T”. “El posteo ya de por sí había tenido bastante repercusión y de la nada me llegó la notificación del comentario de Tini. En el momento me emocioné y ahí empezó la locura de likes y comentarios. A los dos minutos había publicado la story ella y la madre, después un montón de club de fans”, relata Emilio. En apenas dos horas, la publicación llegó a 14.000 mil likes. “Es un flash lo que puede mover una persona en redes”, dice.

El fan de Tini Stoessel que se tiñó el nombre de su ídola en el pelo (Foto: Instagram @essoloemilio)

Conoció a Tini cuando todavía vivía en Venezuela y comenzaron a emitir la serie de Disney Violetta, donde la actriz se hizo popular. También recuerda haber visto Floricienta, y por ende los primeros pasos de Lali Espósito en la televisión. Está maravillado con la actual escena artística argentina y sigue de cerca los pasos de los artistas nuevos.

“Que pasen cosas como María Becerra presentándose en unos Grammy, cantando frente a Lady Gaga, me parece un movimiento muy lindo que está sucediendo acá y que tiene todo el apoyo del lado del público”, explica y dice que “Tini y Lali son referentes de la cultura pop argentina, siento que son las que tienen la batuta”.

La increíble transfromación del fan de Tini Stoessel

Dice que la decisión de homenajear a Tini fue pensada y que admira todo lo que está haciendo a nivel show e imagen visual. Además, explica que “se está poniendo un poco de moda” esto de llevar “cosas de artistas al pelo”. Y menciona algunos casos: “Pasó con un chico en Miami que se hizo el diseño de la portada del disco de Bad Bunny, y con alguien que se hizo el logo de Motomami cuando Rosalía sacó el disco”, enumera Emilio.

Y agrega: “Pensamos en hacer algo con algún artista argentino para ver qué repercusión tiene. Cuando publicamos las fotos no nos esperábamos lo que iba a pasar, dijo ‘vamos a hacerlo, mencionemos a Tini y veamos a donde llega’”.

El increíble look del fan de TIni Stoessel (Foto: Instagram @essoloemilio)

En su estadía en Argentina, Emilio pasó por varios trabajos hasta que se encontró con su propio costado artístico, el que había relegado toda su vida. “Fue por donde siempre me quise ir”, resume. Ahora está empezando a formarse como bailarín y animándose a superar varios retos personales.

“Empecé a tomar clases a los 31 años, lo había postergado por mil razones, desde lo sociocultural, de ‘bailar no es una carrera’, a ‘bailar no es para hombres’. Y después pasé a ‘estás grande para comenzar’. La expresión del pelo forma parte de lo mismo, de ir rompiendo un poco esos mandatos”, explica.