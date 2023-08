escuchar

Camila Homs limó sus diferencias en público con Martina “Tini” Stoessel. En el marco de la foto general de El Bailando 2023 (América) que reúne a todas las parejas y el jurado en un mismo lugar, la modelo se refirió a la cantante pop y respondió a una picante pregunta que Ángel de Brito le realizó en medio del festejo de las celebridades en el Hipódromo de Palermo.

Cami Homs fue tajante con Tini Stoessel en la previa de El Bailando 2023

Esta noche, De Brito ofició de cronista de LAM (América) y en su recorrida por el excéntrico evento que presenta a los bailarines definitivos que tendrá el certamen a partir del 28 de agosto, el periodista se metió en un tema sensible para Homs acerca de su vínculo con Tini Stoessel.

Al momento que Ángel se cruzó con la modelo, ella le reveló su estado de ánimo por presenciar aquella fiesta en la que 30 bailarines serán parte de la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión bajo el formato que repitió durante diez años en Canal Trece. “Se me pasaron un poco los nervios. Venía en el auto con las maripositas en la panza. Hacía un montón que no me pasaba. Así que eso habla súper positivo”, manifestó Cami con una sonrisa en su rostro.

Con pocas vueltas el conductor fue directo al hueso: “¿Cómo viene el baile?”. “El baile viene muy bien. La verdad que me vengo sorprendiendo. Ensayo tras ensayo”, contó Homs. En ese instante, De Brito insistió: “¿Qué hacés si te toca un tema de Tini?”. Sin dudar, Cami contestó segura: “Se baila igual”.

De esta manera, a pesar de todas las idas y vueltas y las diversas confrontaciones que protagonizó en el pasado, cuando su expareja Rodrigo De Paul comenzó una nueva relación con la cantante, la modelo dejó a un costado sus cuestiones personales y decidió dar un paso adelante, lejos de la polémica y sus disparidades con Stoessel.

En tanto, antes de la explosiva pregunta del conductor de LAM a Homs, la madre de Francesca y Bautista De Paul, presentó su look especial para esta noche, el cual consistió de un vestido total black, con cola y corset en escote en V. En cuanto a los accesorios, eligió guantes del mismo tono y llevó su pelo suelto.

Cami Homs enseño las joyas de oro blanco que seleccionó para la foto de El Bailando 2023 (Fuente: Captura de Video/América TV)

“El vestido es de Coupe Tete que entendieron a la perfección lo que quería. Las joyas también, todo oro blanco. Anillos y diamantes, todo. Son soñadas”, describió Homs en detalle a la vez que posó frente a la cámara y señaló cada uno de los accesorios que portó para la foto general de El Bailando 2023.

Minutos más tarde, Ángel continuó con su entrevista a los diferentes participantes de la competencia de baile y en su camino habló con Guido Záffora sobre la impronta de la modelo y destacó una particularidad que llamó la atención de todos. “Lo veo todo muy tranquilo. Me sorprendió, pensé que se iba a poner más picante. La vi a Cami Homs muy en son de paz. La esperaba más combativa”, remarcó el periodista de Intrusos (América).

El bailarín de Tini Stoessel acompañará a Cami Homs

Tras el comentario de De Brito sobre su charla anterior con Homs, Záffora hizo hincapié: “Tiene un bailarín de Tini ella, Nicolás Fleitas. La vi muy tranquila y relajada”. En ese instante, el conductor de LAM acotó con humor: “La producción le enchufa Tini de una”.