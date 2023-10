escuchar

Doce años de relación, dos hijos en común, demandas millonarias, rumores de infidelidad y una separación que mantuvo en vilo a muchos de cara al Mundial de Qatar 2022. Si algo no le faltó a la ruptura amorosa de Camila Homs y Rodrigo de Paul fueron los escándalos. Se dijo de todo un poco, incluso se insinuó que el campeón del mundo habría empezado a salir con Martina ‘Tini’ Stoessel mientras estaba en pareja. No obstante, aparentemente las cosas se habrían dado de otra manera. ¿De cuál? No es preciso saberlo, pero Ángel de Brito compartió una conversación que mantuvo con Camila Homs tiempo atrás donde ella le aclaró, de manera contundente, los motivos reales por los cuales puso fin a su relación con el futbolista.

Camila y Rodrigo se conocieron cuando tenían 15 y 17 años respectivamente. Estuvieron juntos 12 años y en el medio se convirtieron en padres de Francesca (4) y Bautista (2). Tras la separación, ella abandonó Madrid y se instaló en un departamento en Puerto Madero junto a sus hijos, mientras que él se quedó en Europa.

En una primera instancia se pensó que se separaron en buenos términos. No obstante, cuando en abril de 2022 se conoció la primera foto del futbolista y Tini, donde confirmaron una relación que venía rumoreándose desde 2021, se destapó la olla y empezaron a llover las demandas millonarias, los dramas legales y las intervenciones de los abogados.

Camila Homs y Rodrigo de Paul estuvieron juntos 12 años y tienen dos hijos juntos, Francesca y Bautista (Foto Instagram)

Es por eso que los rumores de infidelidad no tardaron en instalarse. Sin embargo, aparentemente la separación entre la influencer y el deportista habría sido por otro motivo.

Recientemente, Ángel de Brito habilitó en Instagram una caja de preguntas para que sus seguidores le consultaran sus inquietudes. Uno de ellos quiso saber: “Si de Paul aún estaba con Cami cuando empezó a salir con Tini, ¿no te parece que Tini actuó mal?”. Fue entonces cuando el comunicador mostró una captura de una conversación vía Instagram que mantuvo con Homs el 14 de febrero de 2022.

Ángel de Brito reveló una conversación que mantuvo con Cami Homs sobre los motivos de su separación de Rodrigo de Paul (Foto: Instagram)

“¿Te puedo preguntar por qué se separaron?”, le escribió el conductor de LAM (América, a lo que la actual participante del Bailando 2023 le respondió: “Por nada de lo que se habló y se está hablando. Gracias por respetar. ¡Beso!”.

Acompañado por la palabra de una de las protagonistas y remitiéndose a la pregunta inicial, el conductor remarcó indicó: “No se separaron por una infidelidad, me dijo Cami, de Rodrigo y Tini”.

En ese sentido, es preciso destacar que el 1 de agosto de este año la intérprete de “La Triple T” y el campeón del mundo anunciaron vía X (ex Twitter) el final de su relación con un mismo: “Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona a la que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas”.

Por su parte, Camila Homs tiene el “corazón contento”, ya que está en pareja con otro futbolista, José Sosa, que juega en Estudiantes de La Plata.

Camila Homs se cruzó fuerte con Ángel de Brito por Tini Stoessel

Si bien recientemente de Brito demostró que Homs mantuvo un diálogo cordial con él vía redes sociales en 2022, hace un par de semanas ambos protagonizaron un fuerte cruce en la pista del Bailando, justamente por Tini Stoessel. “Dijiste que a tu mamá no le gustaban los infieles”, lanzó el periodista, a lo que Camila respondió que a ella tampoco. Él entonces quiso saber si le fueron infiel y ella le aseguró que “sí” y agregó “bastantes veces”. Ángel intentó indagar en sí, se refería a su relación con De Paul, a lo que ella, sin dar nombres, se limitó a decir: “En una de mis últimas relaciones”.

Pero, el picante ida y vuelta no terminó ahí, porque la modelo le dejó en claro que hubo algo que no le gustó ni un poco. Le comentó sobre una caja de preguntas y respuestas que él abrió en Instagram donde le consultaron si le creía a ella y dijo que no. “¿Me conocés para decir eso?”, lanzó Homs. Fiel a su estilo, el periodista no se quedó callado y fue tajante: “No me cierra tu personaje de cándida y buenita, como me pasa con muchos participantes, con la que le hacía cuernitos a Tini o la que le mandaba mensajes a Tini. Veo una dicotomía ahí”.