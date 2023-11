escuchar

Este jueves, la noticia de que Nazarena Vélez abandona el panel de LAM (América TV) sorprendió al mundo de la farándula. La encargada de dar la primicia fue Laura Ubfal, quien en horas de la tarde tuiteó: “Deja de ser ‘angelita’ y elige otro camino”. Horas más tarde, cuando comenzó el programa conducido por Ángel De Brito, la actriz confirmó esta noticia y contó los motivos de su ida del programa de espectáculos.

Tras la salida de Estefi Berardi y Andrea Taboada del panel, la convivencia entre las “angelitas” era muy buena. Sin embargo, este jueves se confirmó la salida de Nazarena Vélez, noticia que sorprendió a todos. A minutos de que termine el programa, el conductor le dio el pase a su compañera. “Nazarena Vélez va a llorar por sus hijos, ¿por qué te vas?”, consultó y la panelista, emocionada, respondió: “Porque me voy a hacer temporada de teatro junto a Gladys Florimonte al teatro Candilejas 2. Vamos a hacer Dos locas de remate, la obra que hizo Solita (Soledad Silveyra) con Verónica Llinás, me encanta”.

Pero al contar la novedad, la actriz no pudo evitar las lágrimas. “Voy a llorar en serio”, advirtió y su compañera, Marcela Feudale, le respondió: “Te vamos a extrañar horrores”. Luego de tranquilizarse, retomó la explicación de su partida: “Necesito hacer teatro, necesito laburar. Además, tengo la posibilidad de llevar la obra que estoy haciendo acá. Me voy con toda la familia el 28 de diciembre”.

El conductor, fiel a su estilo, le preguntó: “¿Cuándo te vas de LAM?”, y Nazarena comenzó a decir “cuando vos...”, pero luego se arrepintió y contestó: “Un día antes”. Ángel de Brito continuó con la cizaña: “Si es por mi hoy. Andate por traidora... No, hasta el último día que pueda se queda Nazarena”.

No obstante, Nazarena Vélez explicó que todavía no firmó contrato para la temporada teatral 2024, por lo que dejó la puerta abierta. Aun así, expresó su deseo de volver al programa en algún futuro. “¿Puedo hacer campaña para volver? Como los del Bailando”, consultó, y Marcela Feudale acotó: “¿El que se va no vuelve?”. De Brito le siguió el juego y añadió: “Mira si viene una mejor. No sé, no podemos asegurarlo”.

Las “angelitas” se pusieron tristes por la partida de su compañera que se integró al equipo en 2022 y fue una de las figuras importantes para esta renovada versión del programa de farándula y espectáculos. El lamento de las panelistas sorprendió a de Brito. “Se volvieron buenas de repente, ¿desde cuándo? Cuando se fueron las últimas festejaron”, indicó en referencia a Andrea Taboada y Estefi Berardi, quien tuvo muchas diferencias con Yanina Latorre.

Pero al final, el conductor habló en serio y contó que era una decisión que se venía posponiendo desde la temporada anterior. “Hoy me lloró por teléfono. Ya lo habíamos hablado con Nazarena hace tiempo, el año pasado. Pero es lógico que Nazarena haga temporada”, concluyó emocionado por una de sus panelistas.

Cabe señalar que Nazarena Vélez continuará en el programa hasta el 28 de diciembre, donde pondrá fin a sus dos años en uno de los programas más exitosos de la televisión.