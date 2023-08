escuchar

Mientras que Rodrigo De Paul oficializó su separación con Tini Stoessel, su expareja Camila Homs, vive sus mejores días. Este jueves por la tarde, la modelo compartió una foto subida de tono en su cuenta personal de Instagram junto a su nueva pareja, el futbolista José “Principito” Sosa.

El 2023 para Camila Homs fue totalmente diferente al año anterior. La modelo comenzó con mucho trabajo como modelo e influencer, luego del escándalo mediático de su separación con el campeón del mundo Rodrigo De Paul. Además, fue convocada por Marcelo Tinelli para la nueva temporada del Bailando, que este año estará en la señal de América. A todo este contexto, le agregó que volvió a enamorarse, en este caso de otro futbolista, José Sosa, quien juega en Estudiantes de La Plata.

A casi dos meses de confirmar su relación con el exjugador de la selección argentina, Camila Homs compartió una historia de Instagram subida de tono junto a su nuevo novio para su millón de seguidores. En la fotografía se la ve a ella sacando la selfie acostada en bikini, mientras que Sosa, con el torso desnudo y sus tatuajes a la luz, le da un beso en la mejilla. Lo único que comentó la modelo fue un emoji de corazón en llamas, algo que podría describir su actualidad en pareja.

La foto que compartió Camila Homs con José "Principito" Sosa Instagram: @camihoms

El retrato muestra el gran momento que atraviesa en su vida personal, a comparación de su expareja De Paul, quien hace pocos días confirmó la separación con la cantante Tini Stoessel a través de un comunicado en redes sociales, tras de un año y medio de relación.

Luego de los rumores de separación, Rodrigo De Paul compartió el mismo mensaje de su expareja. “Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, indicó en un tuit el 1 de agosto. Entre tantos viajes que tienen programados este año, “los dos sentían que iba a ser complicado mantener una relación de esta manera”, indicó Ángel de Brito en LAM.

Camila Homs reconoció haberse enojado mucho en “un momento muy puntual” con Tini Stoessel

En todo este contexto de la separación de De Paul, los programas de espectáculos quisieron saber la opinión de Camila Homs quien no quiso dar declaraciones al respecto por una cuestión de respeto al padre de sus hijos; sin embargo, reconoció un enojo que tuvo con Tini Stoessel.

La modelo fue invitada a Desayuno Americano (América) en el que habló de su expectativa por comenzar a bailar en el programa conducido por Marcelo Tinelli. Inevitablemente, el curso de la entrevista condujo a la reciente separación de su expareja y le consultaron sobre su relación con Tini Stoessel.

Camila Homs habló del enojo que tuvo en un momento de la relación de Tini y De Paul

La modelo reveló una parte que no se sabía con respecto a su relación con Tini Stoessel: “Me enojé muchísimo con ella, pero fue por un momento muy puntual que obviamente no lo voy a decir. Capaz sí me arrepiento de haber dicho cosas de más”, manifestó en diálogo con Pamela David.

“¿Tuviste oportunidad de conversar con Tini, de escribirle algún mensaje? ¿Tuviste interés? La relación con la pareja del padre es importante por los hijos”, acotó la conductora, pero la modelo fue sincera: “No, pero tampoco compartieron mucho con mis hijos”.