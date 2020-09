Canal 9: la justicia de EE.UU. ordenó el desalojo de las autoridades

El Tribunal de Cancillería de Delaware, Estados Unidos, ya había fallado a favor del empresario Remigio Ángel González González en un litigio por la propiedad del medio contra el abogado Carlos Lorefice Lynch, actual director Fuente: Archivo

La jueza Morgan Zurn, del Tribunal de Cancillería de Delaware, Estados Unidos, ordenó ayer el desalojo de las autoridades de Canal 9. Zurn ya había fallado a favor del empresario Remigio Ángel González González en un litigio por la propiedad del medio contra el abogado Carlos Lorefice Lynch, actual director del canal. De esa manera, restituyó la posesión al Grupo Albavisión.

Sin embargo, Lorefice Lynch apeló el fallo y no restituyó el canal. Ahora la justicia de EE.UU. ordenó una medida inmediata a favor de González González. "Se otorga la moción de desalojo", indicó la jueza.

Desde el estudio que representa a Gonzalez Gonzalez en Argentina, Randle Legal, confirmaron a LA NACION que el tribunal de Delaware habilitó a González González a avanzar con la toma de control del canal. Según Randle Legal, la resolución de ayer implica que, más allá de una eventual apelación de Lorefice, González González ya puede empezar a hacer las presentaciones legales necesarias (ante Enacom y la IGJ) para avanzar con la recuperación del medio.

Por su parte, desde el entorno de Lorefice Lynch indicaron a LA NACION que la jueza no tiene jurisdicción en la Argentina y dijeron: "No hay sentencia definitiva. Y se está a la espera de la apelación. Lorefice Lynch sigue siendo el presidente de Telearte, así como accionista reconocido por el Enacom".

El juicio se lleva a cabo en los tribunales de Delaware porque allí están radicadas las sociedades que controlan al canal de Colegiales.

Según el fallo de ayer, el abogado Lorefice Lynch actuó como apoderado del empresario González González cuando este compró la emisora televisiva, en 2006, al empresario y periodista Daniel Hadad. Luego, "elaboró un esquema de estafa" y se apropió del Canal 9.

"Lorefice Lynch fue la persona que González González puso para negociar la compra con Hadad. Actuó de mala fe, con alevosía y ventaja fabricando un entramado de sociedades con el objeto de despojar de forma ilegal al Grupo Albavisión de sus activos en Argentina", sostuvo la jueza Zurn.

Según el fallo, Lorefice Linch deberá entregar la conducción del canal a un administrador que designe el empresario González González, que sería Pablo Santos, Gerente regional de Albavision SRL.

Víctor Santa María, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y director del Grupo Octubre, que había firmado un acuerdo para trabajar en conjunto con Canal 9 en el lanzamiento de una nueva señal de noticias, había dicho que la causa "no modifica" sus proyectos, tras el primero de los fallos de la jueza Zurn.

La nueva señal de Santa María tiene como nombre Información Periodística (IP) y estaba estipulado que saliera al aire desde el estudio 1 de Canal 9, ubicado en Conde 50.

"Por suerte no tiene nada que ver este juicio -que hacía mucho se llevaba adelante- y para el Grupo no se modifica nada de lo que estamos realizando en el canal", dijo Santa María en diálogo con radio La Once Diez tras el primer fallo. "El proyecto IP no tiene nada que ver con el Canal 9 en sí y por suerte no nos perjudica a futuro sabiendo que podemos generar más fuentes de trabajo", agregó en ese momento.

