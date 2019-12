Víctor Santa María Fuente: Archivo

Telearte S.A., la firma que controla el legendario Canal 9, y el Grupo Octubre, creado y manejado por Víctor Santa María, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), firmaron un acuerdo para desarrollar nuevos contenidos audiovisuales y comercializar en forma conjunta sus medios.

Según informaron las empresas, se trata de una alianza estratégica que permite además la "exploración de nuevas posibilidades de negocios relacionados con la industria de la comunicación".

El Grupo Octubre es dueño de Página 12, Diario Z, las revistas Caras y Caretas, El Planeta Urbano, PIN y las radios AM La 750, Radio Oktubre 89.1 FM (ex Malena) FM 94.7 Club Octubre (ex Radio Palermo). Telearte S.A es propietaria a su vez, además de Canal 9, de Aspen (FM 102.3). Su accionista mayoritario y presidente es el abogado Carlos Eduardo Lorefice Lynch.

"Estamos esperanzados de que la nueva etapa será absolutamente beneficiosa para ambos y dará lugar a la creación de nuevos trabajos en una industria en constante innovación", indicaron.

La primera señal del acuerdo fue el domingo 15 de septiembre a las 23 cuando El Nueve, emitió la entrevista que le concedió Luiz Inácio Lula da Silva al próximo ministro de Educación Nicolás Trotta y a la periodista y ex candidata a vice jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos Gisela Marziotta. Entrevista que fue publicada en Página 12.

No es la primera vez que Telearte S.A hace un convenio con otro grupo de medios. Antes, había realizado una alianza( que finaliza el 31 diciembre) con el Grupo Prisa, el holding de medios españoles dueño del diario El País y más de una docena de radios en todo el mundo.