Polémica en Gran Hermano: denuncian la aparición de un celular adentro de la casa

Usuarios de las redes sociales detectaron la aparición de un celular adentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. El hecho ocurrió el martes pasado en el momento que Franco Poggio, líder de la semana, charlaba con Yanina Zilli en el patio y una de las cámaras ponchó este dispositivo móvil al costado de uno de los sillones.

El celular apareció al costado de un sillón y generó polémica en las redes

Mientras Poggio le contaba a su compañera las razones que lo llevaron a fulminar a Juan Ignacio Caruso, conocido como Juanicar, la cámara enfocó a los dos jugadores desde un plano donde se observa una pantalla de un celular está encendida, aunque no se ve nítidamente.

Tapado por el graph de la televisión, el celular levantó muchísimas sospechas sobre la fidelidad del formato, el cual tiene reglas claras sobre el aislamiento total de los participantes, quienes no pueden tener ningún tipo de información del “afuera”.

La reacción de los usuarios en redes al ver un celular adentro de la casa de Gran Hermano

La toma aérea no hizo más que despertar la sospecha de muchos usuarios, quienes detectaron la aparición de este dispositivo y pidieron que Gran Hermano tome las cartas en el asunto.

Los nominados en la primera “placa planta” de Gran Hermano Generación Dorada

Este miércoles quedó conformada la primera “placa planta” de la historia de Gran Hermano. Mediante nominaciones grabadas y otras en vivo, los participantes eligieron a los compañeros que tienen nula incidencia en el día a día.

De esta manera, la placa quedó conformada con nueve nominados: Eduardo Carrera (15), Yisela “Yipio” Pintos (10), Cinzia Francischiello (9), Tomás “Tomy” Riguera (5), Nazareno Pompei (4), Franco Zunino (4), Martín Rodríguez (4), Catalina “Titi” Tcherkaski (4), además del fulminado Juani “Juanicar” Caruso.

La segunda placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada quedó con nueve participantes Captura Telefe

Lo que resta esperar ahora es saber cuáles de los nominados tiene más apoyo y saldrán inmediatamente de la placa. El resto quedará en placa de cara a la eliminación del próximo lunes.