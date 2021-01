Cande Tinelli grabó una canción con Coti y Marcelo les dio su opinión

Coti Sorokin y Candelaria Tinelli grabaron una canción juntos y recibieron las opiniones de varias celebridades, entre ellos, del papá de la influencer Crédito: Instagram

Cande Tinelli y Coti Sorokin despejaron todos los rumores de separación con un tierno video musical que la influencer publicó en Instagram. En el posteo, "Lele" aparece cantando una canción que él grabó originalmente con Julieta Venegas. Sorpresivamente, Marcelo Tinelli comentó la interpretación de su hija y su yerno y dejó su parecer sobre la performance.

"Tu nombre", la canción que Sorokin grabó junto a la mexicana Venegas y lanzó como parte de su álbum Esta mañana y otros cuentos (2005), ahora tiene una nueva versión. Desde la casa de la joven, rodeados de las mascotas, la pareja la cantó acompañada por una guitarra.

El video recibió comentarios de distintas celebridades, como Pablo Granados, que consideró "hermosa" la versión de la pareja. También Sergio Lapegüe opinó sobre su performance. "Muy lindo", consideró el periodista. Sin embargo, el comentario más llamativo fue el del papá de la influencer, que celebró la iniciativa de la pareja: "¡Qué lindo!", escribió Marcelo Tinelli. "¡Hermosos!", apuntó, en un comentario que llenó de corazones.

En las últimas horas, Candelaria tuvo que explicar que la pareja no había terminado su relación, ya que, luego de que algunas de las fotos de su feed en las que aparecía con Coti desaparecieron, se desataron los rumores de una posible ruptura. "Me estuvieron preguntando mucho si estaba bien, si me había separado de Coti, si había borrado fotos por algo", dijo la influencer en sus stories. "No borré las fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona e impulsiva y hago ese tipo de boludeces", aclaró.