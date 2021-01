Lelé desmintió los rumores de separación que habían surgido cuando ella borró algunas fotos en redes en las que se la veía junto al cantante, algo que despertó suspicacias en sus seguidores Crédito: Instagram candelaria Tinelli

A fines del año pasado, Cande Tinelli y Coti Sorokinoficializaron en redes sociales su romance. Ahora, ante las sospechas que circularon -también por las redes- sobre la separación de la pareja, fue la propia hija mayor de Marcelo Tinelli la que salió a negar esas versiones. "No me separé, ni me peleé, ni nada grave", aclaró la artista.

Cande Tinelli desmiente los rumores de su separación de Coty Sorokin. Fuente: Instagram / candelariatinelli 00:47

Como era inimaginable hace algunos años, hoy en día gran parte de la vida de los famosos pasa por lo que hacen o dejan de hacer en las redes sociales. De este modo, la periodista Juariu (Victoria Braier), conocida por rastrear lo que pasa en el mundo virtual, había notado que Candelaria y Coti ya no compartían fotos en las redes, que el último "like" de ella a él había sido seis días atrás y que, lo peor de todo, ella había borrado algunas fotos en las que estaba junto al cantante.

"¿Qué pasa entre Cande 'Lelé' Tinelli y Coti?", se preguntó Juariu noches atrás desde su lugar como panelista en Bendita TV (El Nueve). Y allí pasó a describir todo lo que había descubierto explorando las redes sociales de ambos.

"No me separé, ni me peleé, ni nada grave", aseguró la influencer y cantante para aclarar los rumores sobre su separación de Coti Sorokin Crédito: Instagram candelariatinelli

Como estas sospechas de la panelista llamaron la atención de los usuarios y también de los seguidores de Lelé, que la consultaron sobre este tema, ella misma salió a aclarar las cosas en sus historias de Instagram.

Posicionada frente a la cámara, y en un tono muy sereno, Lelé expresó: "Me estuvieron preguntando mucho si estaba bien, si me había separado de Coti, si había borrado fotos por algo. No borré las fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona e impulsiva y hago ese tipo de boludeces".

La hija de Marcelo Tinelli dijo que no había borrado las fotos, las había archivado, porque era muy "impulsiva y calentona" Crédito: Instagram candelariatinelli

A continuación, la joven aclaró: "Pero en ningún momento me separé, ni me peleé, ni nada grave. Está todo bien y sigue, y va a estar todo muy bien. Lo quería aclarar porque estaban diciendo muchas cosas, y no quiero que inventen algo que no es real. Gracias por preocuparse".

Por su parte, desde su cuenta de Instagram, fue el propio Coti el que se encargó de contar, a su manera y a través de una historia, que todo estaba bien con su novia. "A los que preguntan por mi relación, primero gracias. Después, voy a citar a mi amado Silvio Rodríguez", escribió el cantante en su posteo, en el que agregó una estrofa del tema "Pequeña serenata diurna" del cantante cubano.

Coti Sorokin también se encargó de asegurar que el romance seguía viento en popa, y lo hizo a través de una historia de Instagram y usando una canción de Silvio Rodríguez Crédito: Instagram Coti Sorokin

"Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo pero es igual", decían los versos del trovador isleño que citó Sorokin. La historia del cantante, además, tenía etiquetada a Candelaria Tinelli, como para que no quedaran dudas de que la relación marcha viento en popa y sin escollos que alteren su armonía.