Cantando 2020: Dan Breitman jugó a ser sexy, pero se sintió incómodo

Dan Breitman y Flor Anca al ritmo de Amistades peligrosas Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de noviembre de 2020 • 02:09

Los encargados de cerrar la noche del lunes en el Cantando 2020 fueron Dan Breitman y Flor Anca. Vestidos de manera muy sexy, ambos se pusieron a tono del tema "Me haces tanto bien", de Amistades peligrosas. Pero antes de cantar, Ángel de Brito le preguntó a Dan si la pista lo "apichonaba", y él respondió: "Depende el día. A veces estás con más energía, otras con menos, otras con un poco más de temor y otras con más alegría. Hoy estoy bien, estoy tranquilo".

En la devolución, Flavio Mendoza recalcó: "Tenés mucho talento, pero por ahí no lo sacás, igual sos un fuego. Me gustaría que explotes. Hay que trabajar algo más actoral" (7). Dan reconoció en ese momento que, vestido de cuero y con cadenas, no se sentía muy cómodo, aunque la intención fue la de jugar con cierta sensualidad. En su turno, Karina "La Princesita" Tejeda opinó que la canción requería una entrega que no hubo: "Estuvieron bien vocalmente, pero con el cuerpo faltó. Igual me gustaron" (voto secreto).

Por su parte, Oscar Mediavilla opinó que la canción no los favoreció: "No muestra sus virtudes vocales. Es un tema medio quieto, es raro, no es para mostrar a ningún cantante. Es una canción que privó la posibilidad de disfrutarlos como lo hacemos siempre. Hoy no fue el mejor día, pero sé que ustedes se pueden reponer" (6). Por último, Moria Casán le aconsejó a Dan no dejarse llevar por el "prejuicio del prestigio" (6).

Conforme a los criterios de Más información