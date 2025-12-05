Hollywood, un asunto de familia: las dinastías que conquistaron la pantalla

En Hollywood, hay apellidos que resuenan a lo largo de las décadas como sellos de calidad. Familias enteras que convirtieron la actuación, la dirección y la producción en un legado que pasa de generación en generación, como si el talento corriera literalmente por las venas. Estas dinastías no solo marcaron la historia del cine: también demostraron que el arte puede ser, efectivamente, un asunto de familia.

Drew Barrymore es la exponente contemporánea de un legado artístico que viene desde el siglo XIX Instagram Drew Barrymore

Los Barrymore

Si hay una familia que personifica el concepto de dinastía actoral, esa es sin duda la familia Barrymore. Su historia se remonta a 1874, cuando Maurice Barrymore —nacido como Herbert Blyth en la India— adoptó su nombre artístico y se mudó a Nueva York para conquistar los escenarios. Su matrimonio con la actriz Georgiana Drew en 1876 selló la unión de dos linajes teatrales y dio origen a tres leyendas: Lionel, Ethel y John Barrymore.

Lionel, el mayor, fue el primero en ganar un Oscar por su trabajo en A Free Soul (1931) y participó en más de 200 películas, entre ellas el clásico navideño ¡Qué bello es vivir! (1946). Ethel, conocida como “la Primera Dama del Teatro Americano”, cautivó a audiencias en Broadway y Hollywood, y ganó su propio Oscar en 1945 por None but the Lonely Heart. John, apodado “el gran perfil” por sus rasgos cinematográficos, brilló tanto en obras shakespearianas como en películas mudas y sonoras, aunque su vida estuvo marcada por el alcoholismo y las turbulencias personales.

Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola, se convirtió en una aclamada directora de cine como su padre Instagram The great movies

La cuarta generación llegó con John Drew Barrymore Jr., hijo de John, y finalmente con Drew Barrymore, quien a los 7 años protagonizó E.T., el extraterrestre (1982). Drew no solo continuó el legado familiar: también lo redefinió. Tras superar problemas de adicción en su juventud y emanciparse a los 14 años, construyó una carrera sólida como actriz, productora y conductora. Su productora, Flower Films, está detrás de los éxitos Los Ángeles de Charlie (2000) y 50 First Dates (2004).

Los Coppola

Francis Ford Coppola definió el Hollywood de los años 70 con obras maestras como El Padrino (1972) y Apocalypse Now (1979). Pero, su influencia no se limita a su propio trabajo: toda su familia respira cine. Su hija Sofía ganó un Oscar por el guion de Lost in Translation (2003) y se consolidó como directora con Las vírgenes suicidas (1999) y Priscilla (2023). Su hijo Roman es cineasta ganador del Globo de Oro y su nieta Gia también dirige.

La hermana de Francis, Talia Shire, inmortalizó a Connie Corleone en El Padrino y a Adrian en la saga de Rocky. Sus hijos Jason y Robert Schwartzman también están en el negocio: Jason es colaborador habitual de Wes Anderson, mientras que Robert participó en El Diario de la Princesa (2001). Y no podemos olvidar al sobrino más famoso de Francis: Nicolas Cage, quien cambió su apellido de Coppola para forjar su propio camino y evitar comparaciones constantes con su ilustre tío.

Henry. Jane y Peter Fonda han destacado en Hollywood Instagram Jane and Fonda

Los Fonda

Henry Fonda fue el arquetipo del héroe estadounidense en clásicos como Las uvas de la ira (1940) y Mi querida Clementina (1946). Su primer Oscar llegó a los 76 años por En el estanque dorado (1981), película que compartió con su hija Jane. Ella se convirtió en un ícono feminista y en activista política, además de ganar dos premios Oscar por Klute (1971) y El regreso (1978).

Peter Fonda, hermano de Jane, fue figura clave de la contracultura con Easy Rider (1969), que coescribió, produjo y protagonizó. La tercera generación incluye a Bridget Fonda, hija de Peter, quien brilló en los 90 antes de retirarse, y a Troy Garity, hijo de Jane, que continúa activo en cine y televisión.

Anjelica Huston es hija de Walter Huston y hermana de John, dos importantes directores Instagram Anjelica Huston

Los Huston

Walter Huston ganó un Oscar por El tesoro de Sierra Madre (1948), dirigida por su hijo John, y se convirtieron en el primer padre e hijo en ganar el premio por la misma película. John fue uno de los directores más legendarios de Hollywood, responsable de El halcón maltés (1941) y La reina de África (1951).

Su hija Anjelica ganó su propio Oscar por El honor de los Prizzi (1985), también dirigida por su padre. Su hermano Danny ha trabajado con Scorsese, Burton y Scott, mientras que el hijo de su hermano Tony, Jack Huston, representa la cuarta generación en Boardwalk Empire y American Hustle.

Los Douglas

Kirk Douglas se hizo famoso en la década de 1950 por sus papeles dramáticos, pero también desafió el sistema de estudios al fundar Bryna Productions en 1955 para financiar sus propios proyectos. Además, le dio crédito en pantalla al guionista Dalton Trumbo por Espartaco.

Kirk Douglas brilló en el cine de los años 50, mientras que su hijo Michael se destacó en los 80 y los 90 Instagram Just Jared

Kirk compró los derechos de Atrapado sin salida y se los cedió a su hijo Michael, quien produjo la película ganadora del Oscar a la mejor película en 1975. Desde entonces, Michael disfrutó de una exitosa carrera como actor con papeles que le valieron premios Oscar, Globo de Oro, Emmy y del Sindicato de Actores. En 2003, Kirk, Michael, la esposa de Kirk, Diana, y el hijo de Michael, Cameron, aparecieron juntos en It Runs in the Family.

Los Sheen/Estévez

Los cuatro hijos del actor Martin Sheen —Charlie Sheen, Emilio Estévez, Ramon Estévez y Hollywood, un asunto de familia: las dinastías que conquistaron la pantalla— siguieron sus pasos en la actuación. El ascenso de Martin a la cima comenzó con papeles en Badlands (1973) y Apocalypse Now (1979), y a finales de los 90, su papel como presidente en The West Wing lo convirtió en un nombre familiar.

Los hijos de Martin Sheen siguieron los pasos de su padre en Hollywood Instagram 1980s movies

Emilio se consolidó como un miembro clave del Brat Pack de los 80 y disfrutó del éxito con la franquicia de Mighty Ducks antes de pasar a la dirección. Charlie llegó a ganar 1,8 millones de dólares por episodio de Two and a half men, convirtiéndose en el actor mejor pagado de la televisión.

Los Baldwin

Los cuatro hermanos Baldwin —Alec, Daniel, William y Stephen— han tenido una presencia innegable en Hollywood desde los años 80. Alec alcanzó el mayor éxito comercial, con una nominación al Oscar por The Cooler y múltiples premios Emmy, Globos de Oro y SAG por su papel en 30 Rock. Daniel, William y Stephen fueron descubiertos por Oliver Stone, quien los eligió para Nacido el cuatro de julio (1989). Juntos han participado en casi 300 películas y programas de televisión.

Alec es el actor más destacado de los hermanos Baldwin Instagram Did you catch this tv

Los Reynolds/Fisher

Debbie Reynolds inició su icónica carrera en la década de 1950 y alcanzó la fama con Cantando bajo la lluvia. Su hija Carrie Fisher interpretó a la Princesa Leia en Star Wars y regresó para la trilogía secuela como la General Leia. Carrie falleció trágicamente el 27 de diciembre de 2016 y su madre murió un día después. La hija de Carrie, Billie Lourd, debutó en Star Wars: El despertar de la Fuerza y protagonizó Scream Queens y American Horror Story: Cult, continuando así el legado familiar.

Debbie Reynolds murió un día después de la muerte de su hija, Carrie Fisher Instagram Empath Mood

Los Hemsworth

Los tres hermanos Hemsworth —Chris, Liam y Luke— han conquistado Hollywood con su talento y carisma. Chris se convirtió en una superestrella global como Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, mientras que Liam brilló en la franquicia de Los Juegos del Hambre. Su hermano mayor, Luke, también tuvo éxito interpretando a Ashley Stubbs en la serie Westworld de HBO.

Los Hemworth representan a la dinastía más nueva de Hollywood Instagram Did you catch this tv

Los Arquette

Los Arquette son una de las familias más reconocidas de Hollywood. Rosanna, Patricia, David, Richmond y Alexis —quien falleció en 2016— han protagonizado películas icónicas como Pulp Fiction (1994), Scream (1996), Boyhood (2014) y Crash (2004).

Los hermanos Arquette se destacaron como actrices y actores en distintas épocas Instagram Did you catch this tv

Patricia ganó un Oscar por Boyhood, mientras que Rosanna fue nominada por Buscando desesperadamente a Susan. Las raíces actorales de la familia se remontan a su abuelo Cliff Arquette, famoso actor y comediante conocido por su personaje Charley Weaver.