Karina Jelinek, de modelo a cantante. Crédito: Jorge Luengo

13 de agosto de 2020 • 01:40

Se la conocía como modelo, ocasionalmente actriz, y personaje imprescindible de la farándula local. Pero lo último que podría pensarse de Karina Jelinek es que desde su llegada al Cantando 2020 adquiriera un metodismo en torno al cuidado de la voz. Y lo que es aún más asombroso, que divulgara ese conocimiento en tono casi pedagógico.

Con ropa de la mismísima Lali Espósito (que incluía un corpiño que le quedaba un poco chico y casi termina en accidente), Karina llegó a la pista para homenajearla a través de su tema: "Una na". Si bien en su debut no había conquistado al jurado, el duelo la dejó con chances para continuar el camino.

Sin embargo, antes de someterse al escrutinio de notables, Jelinek quiso ahondar sobre su proceso de entrenamiento vocal: "Ensayamos como siempre, por Zoom. Canto mientras me baño, mientras me enjabono, mientras hago karaoke. No se puede ensayar más que eso. Además de vocalizar, que es muy importante. Una tiene que cantar todo el tiempo, así empieza el día de buen ánimo".

Por pedido de Laurita Fernández y Ángel de Brito, la participante profundizó en el tema: "También es importante chupar mucho caramelo de propóleo antes del ensayo, tomar mate de jengibre con miel. Pica, pero me gusta". El esfuerzo quedó claro, pero no fue directamente proporcional al resultado.

Nacha Guevara marcó el tono de las cuatro devoluciones: "A mí me caés muy simpática, pero casi no pegaste una. Las notas, cualquiera, y además no te divertiste. La afinación es un tema muy delicado. Vos considerarás que tenés oído, pensá lo que quieras pero la verdad es que no pegaste una". Ni siquiera Pepito Cibrián, que suele ser el más benévolo del jurado se apiadó: "Lo que más me gustó fue el cuerpo de baile. Mi madre cuando tenía que decir si le había gustado o no algo decía siempre: 'Increíble', que podía entenderse como algo bueno o malo. Bueno, esto para mí fue 'Increíble'". Once puntos, el puntaje más bajo de toda la ronda, y un lugar asegurado en la sentencia.