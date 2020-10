Cantando 2020: Nacha Guevara habló sobre su salud: "Cómprense una vida"

Nacha Guevara enfrentó el bullying de redes sociales y algunos medios.

A raíz del desafortunado comentario de Lola Latorre sobre el "temblor" que habitualmente puede verse en Nacha Guevara durante sus participaciones en el Cantando 2020, comenzaron a correr rumores sobre su estado de salud.

Mientras las hipótesis crecían, el comentario de la jurado a Latorre en el momento de la sentencia vía Zoom (en la que se lamentaba no tenerla cara a cara para hablar del tema), sumó a la hora de suponer un malestar.

Guevara decidió no esperar más, y en la noche del miércoles, desde su lugar le habló a la opinión pública: "Desde hace un mes y medio comenzó a circular una versión de que yo temblaba. A raíz de un comentario infortunado, pero creo que involuntario de Lola la cosa llegó a un punto en que siento que tengo que aclararlo. Se disparó en las redes, en los medios berretas, y yo quiero reflexionar sobre lo que pasa con la información falsa, con los odiadores seriales. Suponiendo que yo estuviera enferma, lo primero que hacen es burlarse, hacer memes, insultar, tener malos deseos. Eso hiere, no solo a mí, sino a mi familia, a mis amigos que quieren saber qué pasa".

Fiel a su estilo, Nacha terminó con un mensaje para todos aquellos que hablaron de ella: "Un poquito más de empatía, porque burlarse de alguien que se cree que está enfermo es la bajeza más grande. A todas esas personas, ya sean los anónimos o los públicos, cómprense una vida y déjenme de joder".

Al mismo tiempo que Guevara hablaba en televisión, aparecía en su cuenta de Instagram un video en el que hablaba de su salud: "Para que se queden tranquilos todos, estoy bien de salud. Cuando hago esto (tiembla) es voluntario porque sino me pasaría siempre, y no podría dejar de hacerlo. Me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. En el Cantando trato de descifrar cómo puedo encarar, cómo puedo hablarle al otro sin ofenderlo, sin descalificarlo. Cuando tengo un pequeño dilema. Si tuviera una enfermedad no sé qué haría, lo decidiría en el momento, porque eso le pertenece a cada uno y tiene el derecho a hacer lo que le parezca mejor".

Y a pesar de su habitual fortaleza, la actriz estuvo a punto de quebrarse a la hora de agradecer el apoyo de sus seguidores: "Gracias por todo, por acompañarme, por los saludos, por estar ahí, por el cariño, por la confianza. Son una linda compañía. No voy a llorar, pero es una linda emoción".