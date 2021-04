Carla Conte dejó de teñirse el pelo y empezó a lucir sus canas

Carla Conte hizo un cambio de imagen y compartió con alegría su nuevo look en las redes sociales: la conductora decidió dejar de teñirse el pelo y empezar a lucir sus canas al natural con orgullo. Al igual que Cecilia Dopazo, la conductora habló de la “liberación” que sintió durante la transición del cabello castaño al gris matizado: “No me siento vieja”.

A través de un video en su cuenta de Instagram le contó a sus seguidores cómo fue el proceso de decirle adiós a su rutina de coloración. Conte reveló que dos semanas antes de decretarse la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, se quedó sin trabajo: después de tres años, terminó el ciclo Confrontados (elnueve), y aprovechó la oportunidad de dejar que sus canas salieran a la luz libremente.

“La idea de dejar de teñirme la vengo amasando en mi cabeza hace mucho. Cuando se cortó mi trabajo lo primero que pensé fue: ‘No me tiño nunca más’; hacía mucho le venía dando vueltas porque odiaba las raíces, odiaba la obligación de tener que teñirme cada tres semanas”, relató. En este sentido, confesó que se sentía “como en una cárcel” por estar presa de su imagen televisiva.

A sus 43 años aseguró que se siente plena y que no sufrió el proceso: “Ver cómo crecían mis canas me dio una felicidad. El color de las canas me daban una alegría, me parecía un pelo hermoso con un color hermoso”. Sin embargo, reconoció que sí sintió mucha ansiedad de ver el resultado final, y por eso se cortó el cabello en varias ocasiones.

“Terminé teniendo el pelo re corto. Sueño tener un pelo largo, canoso y hermoso. Siempre lo viví con mucha alegría y liberación. No me siento vieja”, resaltó. Sobre el final la conductora confesó que muchas mujeres le escribieron para agradecerle que se mostrara en público con sus canas al natural: “ Fue mutuo, me alentaron muchísimo, y yo a ellas”.

