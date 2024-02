escuchar

Una feliz noticia rodea al círculo íntimo de Lionel Messi. Esta vez la alegría viene del lado de Antonela Roccuzzo. ¿Qué sucedió? Thiago, Mateo y Ciro van a tener un nuevo primo o prima. Según revelaron el jueves en LAM (América) Carla, la hermana menor de la rosarina, está embarazada y espera a su primer bebé con su flamante marido, con quien se casó en diciembre de 2023.

El campeón del mundo proviene de una familia numerosa. Tiene tres hermanos, Rodrigo, Matías - los mayores - y María Sol - la menor, por lo que siempre, en las reuniones familiares, hay muchos invitados. Anto, en tanto, tiene una hermana mayor, Paula y una menor, Carla, que, según aseguraron en el programa de América, está en la dulce espera.

Según advirtieron en LAM, Carla, la hermana menor de Anto Roccuzzo, está en la dulce espera (Foto: X @elejercitodelam)

La información fue revelada por Pepe Ochoa, quienadelantó que tenía un embarazo para compartir. Al principio dio pistas y advirtió que un campeón del mundo iba a ser tío. Al comienzo, las angelitas hicieron preguntas y barajaron opciones al aire hasta que finalmente pudieron resolver el misterio. “Es la hermana de Antonela Roccuzzo. Carla va a ser madre. Está embarazada de cuatro meses. Es el primer hijo con su marido”, reveló el panelista.

Pero, ¿quién es Carla? La joven de 31 años es la hija menor de José Roccuzzo y Patricia Blanco y hermana menor de Paula y Antonela. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y a pesar de formar parte de una familia muy conocida, siempre optó por mantener un perfil bajo, muy alejada de las cámaras. Muchos recordarán que fue una de las madrinas en el casamiento de Leo y Anto, que se celebró el 30 de junio de 2017.

Carla y Antonela Roccuzzo Instagram Antonela Roccuzzo

Desde el primer momento, Carla buscó abrirse su camino y establecerse como médica. En una entrevista con la revista Hola en 2019, su madre reveló que de chica se fue de casa, primero a Bariloche y después a Buenos Aires. Además, vivió un tiempo en los Estados Unidos donde complementó su formación.

El 23 de diciembre de 2023, la cirujana pasó por el altar y se casó con su colega, Damián Vanzini. La ceremonia se realizó en la parroquia de Fisherton en Rosario y la fiesta tuvo lugar en Funes, Santa Fe. Si bien fue una boda muy íntima, se viralizaron algunas imágenes que dieron cuenta de que Antonela y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, dijeron presente, al igual que su cuñado, Lionel Messi, quien terminó abrazado a Los Totora.

José Roccuzzo y Patricia Blanco con sus tres hijas: Antonela, Paula y Carla

Es de público conocimiento que el trío Roccuzzo tiene un vínculo muy fuerte. En la entrevista que brindó para la revista Hola hace poco más de cuatro años, Paula reveló: “Con mis hermanas somos bastante diferentes las tres, pero nos complementamos y tenemos una relación hermosa. Nuestras diferencias no generan problemas, sino que nos hace reírnos de nosotras mismas. Cuando nos juntamos las tres en Rosario, a mis amigas no las veo por un mes. Carla, que es la más chica, vive en Buenos Aires y es la única que todavía no es mamá, pero tiene un imán con los chicos”.

Ahora, y según trascendió, Anto y Leo se preparan para ser nuevamente tíos, dado que Paula, la mayor de las hermanas de la esposa de La Pulga, tiene dos hijos varones.

La romántica noche “de novios” de Anton Roccuzzo y Lionel Messi

Actualmente Anto Roccuzzo y Leo Messi están cómodamente asentados en Miami, donde él juega al fútbol. Entre partidos, giras y eventos de moda, ambos encuentran tiempo para dedicarle a la pareja. Hace unos días se vistieron de gala y compartieron una cena romántica que hizo delirar a los fanáticos.

Leo Messi y Antonela Roccuzzo compartieron una cita romántica (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Para la cita, el campeón del mundo, se vistió de manera muy elegante con un pantalón y un saco negro, una camisa blanca y sus infaltables zapatillas del mismo color. Sumó un exclusivo reloj y lució orgulloso su alianza de matrimonio en el dedo anular.

Por su parte, ella eligió un vestido al cuerpo corto y de mangas largas en color negro. Le sumó una pulsera y unos aros de perla. Todas las miradas se posaron en los pies. ¿El motivo? Las exclusivas sandalias de taco aguja que lució, con tiras brillantes que se ataban en el tobillo.