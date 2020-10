Carlo Argento propone un monotributo a la cultura Fuente: Archivo - Crédito: Alejandro Guyot

Cuando la pandemia obligó a suspender la actividad teatral, Carlo Argento estaba concentrado en la tercera temporada de Berlín en Buenos Aires, obra escrita por Jessica Schultz que cuenta una historia de amor y supervivencia en plena época del nazismo. Argento dirigía el espectáculo protagonizado por la propia Schultz y Fernando Migueles en el Maipo Kabaret y, como todos sus colegas, tuvo que empezar a trabajar en una obligada reinvención para enfrentar un panorama sombrío para el gremio. Y verdaderamente lo hizo: rearmó dos talleres de teatro que habitualmente dicta para que continúen activos online y empezó a ensayar con Carne de crítica (grupo que completan Francisco Pesqueira y Claudio Pazos) la primera obra de ese proyecto, estrenada originalmente hace exactamente veinte años.

Argento también está ensayando con Jessica Schultz una serie de unitarios sobre sexo, géneros y diversidades con textos del psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin y dirección de Leo Bechini. Su trabajo como actor, además, puede revisarse en unas cuantas obras que se encuentran ahora disponibles en streaming: Tierra del Fuego, de Mario Diament, con dirección de Daniel Marcove; Hacela corta Beckett, de Rubén Pires; Requiem, de Jorge Palant; Serán otros los ruidos, de Laura Ferrari, con dirección de Vivian Luz. Muy pronto estará disponible La metamorfosis, el cambio final, un unipersonal con texto de Franz Kafka. Y también hay novedades relacionadas con el cine: el 8 de octubre estrenó en la plataforma Cine.Ar Román, una película de Majo Staffolani en la que también son parte del elenco Gastón Cocchiarale, Gabriela Izcovich y Lara Crespo. "Estoy muy contento con esta película -asegura Argento-. Es un relato acerca de un inesperado despertar sexual y el ocultamiento de un deseo ineludible. Yo interpreto a Román, un introvertido agente inmobiliario que empieza a sentirse atraído por otro hombre veinte años más joven que él. No es la típica película de homosexuales, con cuerpos esbeltos y preguntas sobre closet o no closet. Todo lo contrario... La película no genitaliza el amor, no hay replanteos. Al personaje le pasa eso, lo siente y lo transforma. Reelabora su vida y la comienza a atravesar sin cuestionarse a quién amar. Un detalle importante: es una historia de hombres contada por una mujer. Detrás de todo -del libro, la dirección y la producción- está Majo Staffolani, una artista que es pura pulsión y trabaja con un equipo artístico conformado por un 95% de mujeres. Como a Román, a los cincuenta años, la vida me dio una sorpresa: esta película hermosa y transformadora".

Con Carne de crítica, el plan es revivir un varieté nacido inmediatamente después de la aguda crisis de 2001, época de corralito bancario, caos social y represión en la Argentina. "En aquella época no nos llamaban de ningún lado para trabajar, entonces decidimos autoproducirnos -recuerda Carlo-. Y montamos este espectáculo con mucho humor negro, muy ácido, con una fuerte crítica social. La obra pretendía desnudar los clichés, lugares comunes y sensiblerías de la homofobia. Más allá de festejar los veinte años de su estreno, entendemos que la realidad nos encuentra hoy en un contexto parecido al de 2001, con espacios reducidos para el trabajo y problemáticas similares".

Argento también está entusiasmado con la preparación del ciclo En la víspera, un proyecto de teatro filmado con Jessica Schultz y Walter Ghedin como socios. "Es una serie de unitarios sobre sexo y nuevos paradigmas. Nos preguntamos cómo nos insertamos los adultos en estas nuevas temáticas. Estamos ensayando con Leonardo Becchini en la dirección. Aun cuando hay más naturalidad para tratar este tipo de asuntos, nuevos derechos adquiridos y leyes en favor de las minorías, creemos que queda mucho para profundizar, aprender y asimilar".

Toda esta agenda se fue desarrollando en un contexto difícil, de alta desocupación para la gente dedicada a la actuación profesional y con mucho esfuerzo conjunto apuntado a buscar alternativas. Como miembro de la Comisión Directiva de APDEA (Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica de Argentina), un espacio que se formó hace dos años y que está trabajando a full en la actualidad, Argento opina que debe establecerse urgente una renta básica en el sector, por lo menos hasta que se restablezca la actividad en su totalidad. "Y habría que reconsiderar el tema de los servicios y los impuestos que pagan las salas del teatro independientes, sobre todo aquellas que según el protocolo aprobado estén muy limitadas por la cantidad de metros cuadrados. Sin actividad, ¿cómo van a afrontar esos gastos? También sería necesario habilitar espacios al aire libre solventados por el Estado y promocionar en paralelo la actividad hasta que los espacios cerrados se vuelvan a habilitar. Otra buena medida sería crear un monotributo artístico que tenga en cuenta las características específicas de la profesión. Son temas que deberían resolverse cuanto antes".

