Carmen Barbieri, atónita: Alberto Martín la sorprendió con un gesto subido de tono

El lunes pasado, Carmen Barbieri volvió a la conducción después de 14 años y en su segunda emisión recibió en su programa a Alberto Martín. La humorista no ahorró elogios para presentar al actor, quien ingresó al estudio con un ramo de flores para ella, la saludó primero con un beso en la mejilla y luego con otro en la boca.

“Un día vamos a hablar del dólar. Ahora voy a presentar a uno que vale todo su peso en dólares. Vamos a recibir al mejor. Al mejor porque es el mejor hombre, mejor actor, mejor galán, mejor amigo, mejor todo”, dijo la conductora del flamante ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine).

Alberto Martin sorprendió a Carmen Barbieri y le dio un pico en vivo

“¿Nos besamos? ¿Nos podemos besar?”, le preguntó el actor, tras entregarle las flores. “¿Vos estás vacunado?”, consultó ella y él le respondió que tenía “las dos, y la de la gripe y la de la neumonía”. Luego le dio un beso en la mejilla y, de inmediato, un segundo en la boca.

Hace un mes, Alberto Martín, durante una entrevista, le declaró su amor a Carmen Barbieri. “Es una mujer excepcional, muy querible y tierna, y me encantó abrazarla, sus abrazos son muy lindos”, dijo en Es por ahí (América).

Los conductores del ciclo, Guillermo Andino y Soledad Fandiño, entonces lo sorprendieron con una comunicación telefónica con la actriz, quien le respondió: “Es un atrevido, me declara su amor en el programa pero después no me contesta los llamados”. El actor lo reconoció, dijo que estaba muy atareado, no obstante, ella dejó la puerta abierta a la posibilidad de su vínculo traspase la amistad que ya tiene más de 40 años.

LA NACION