El exabrupto de Jey Mammon durante una entrevista en vivo con Betiana Blum

Un momento incómodo se vivió al aire de Los Mammones (América) cuando el conductor Jey Mammon se quejó con la producción del programa luego de reproducir un dato erróneo en su entrevista con Betiana Blum.

Todo comenzó cuando estaban recordando el trabajo de la actriz en la película Esperando la carroza, lo que derivó en una pregunta de Jey. “Hubo un boicot a la película, ¿no?”. Ante la respuesta de Blum, quien negó que algo así haya pasado, el periodista explotó: “Chicos, por favor. Es Betiana Blum, ¿pero son pelotud...?”. Lejos de quedarse atrás, la actriz se sumó con humor: “¿Quién fue? ¿Qué tienen en la cabeza?”.

Mammon, entonces, repasó rápidamente la versión que decía que Alejandro Doria, director de la película, había comprado una lámpara especial para proyectar el film que a los pocos minutos de la primera función empezó a verse mal. Supuestamente, la sala de cine solo quería proyectar películas norteamericanas y optó por usar una lámpara vieja para arruinar el estreno. “¿Te puedo pedir un favor? Haceme que sí, que conocés la historia”, le pidió a la invitada. “¡Sí, ahora me acuerdo! ¡El boicot!”, bromeó Blum, causando la carcajada del conductor y los panelistas.

A comienzo de la entrevista, Betiana contó algunas anécdotas del detrás de escena de Esperando la carroza. En la conversación, aseguró que, en su lanzamiento en 1985, no creían que tendría el éxito que llegó después, convirtiéndose en un clásico del cine nacional. “Uno cuando hace una película no piensa en eso. Hasta se cree que es de mala suerte. A mí un día me llamó Doria y me dijo que lo acompañe a una función de trasnoche. Nos sentamos detrás de todos y nos quedamos escuchado las risas de la gente. Una música hermosa”, recordó.

LA NACION