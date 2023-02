Estefi Berardi iniciará acciones legales por el escándalo con Fede Bal: ¿a quiénes apuntará con la denuncia?

escuchar

El martes por la noche, Yanina Latorre dio una primicia en LAM (América) que, en cuestión de horas, se convirtió en uno de los temas más debatidos tanto en las redes como en los medios. Se trató de la separación de Federico Bal y Sofía Aldrey, quienes le pusieron un final a la relación debido a las “repetidas infidelidades” de parte del actor.

Aunque comenzó como una noticia más de las tantas referidas al mundo de la farándula, con el paso de los días el escándalo empezó a crecer a pasos agigantados. Especialmente porque, dentro de la lista de mujeres con las que Bal habría engañado a su expareja, se destacaron nombres de múltiples celebridades como el de la actriz Claudia Albertario, las bailarinas Sol Báez y Nuria Sanrroman y, finalmente, la panelista de LAM (América) y de Mañanísima (Ciudad Magazine) Estefanía Berardi.

Pero fue la ex Combate quien terminó en el centro de la polémica ya que, luego de que negara las acusaciones y desmintiera haber mantenido relaciones sexuales con Bal, en Intrusos (América) mostraron y leyeron en voz alta los mensajes de alto voltaje que habrían intercambiado. Por su parte, ella no solo aseguró que se tratan de capturas “trucadas” sino que inició acciones legales.

Horas después de que el magazine conducido por Florencia de la V hiciera públicos los chats filtrados, en la edición del viernes de LAM, Berardi afirmó que llevará el caso ante la Justicia con el respaldo de sus abogados, Fernando Burlando y Martín Leguizamón, dos gigantes en lo que se refiere a batallas legales vinculadas al ambiente de los medios.

Según explicó, la denuncia está dirigida hacia Sofía Aldrey -ex de Fede Bal y quien habría enviado los videos de las conversaciones a los periodistas-, a Marcela Tauro -panelista que la nombró por primera vez como una de las involucradas- y a Intrusos -programa en donde mostraron los chats-.

Parte del documento, el cual leyó en el estudio de América, expresa: “Vengo a formular denuncia penal por el delito de injurias, que ocasionó la publicación de chats de contenido sexual, que desconozco y le imputan a mi persona”. Asimismo, remarca: “Hago saber que desconozco la forma por la cual han sido obtenidos por la señorita Sofía Aldrey para su posterior difusión pública”.

Cuando una de las angelitas le preguntó si, dado el momento que está viviendo la expareja del protagonista de Kinky Boots, no sentía que demandarla era un acto de falta de empatía, la ex Combate dijo: “Empatizo con Sofía, es lo primero que digo. Me parece horrible lo que pasó. Así y todo no es justo que involucre a otras personas porque ella se las tiene que agarrar con su novio”.

En cuanto al resultado que espera de la demanda, manifestó: “Me parece bien que paguen el daño. No sé el tema de las disculpas, debería analizarlo”. Finalmente, afirmó que, de ser necesario, deberán compensar los daños de manera económica.

Por su parte, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, decidió no iniciar acciones legales por lo sucedido. “No quiere”, justificó, escueta, Berardi.

