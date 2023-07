Carmen Barbieri, a sus 68 años, tomó una drástica decisión acerca de su alimentación: “Es difícil”

escuchar

Luego de tantos años protagonizando espectáculos y siendo una de las más importantes de la farándula, Carmen Barbieri tomó una inesperada decisión, a sus 68 años: cambiar su hábito alimenticio. En los últimos programas de Mañanísima (Ciudad Magazine) dio detalles de cómo le fue con su nueva manera de comer y sus resultados.

Nunca es tarde en la vida para hacer cambios de hábito en la vida, en pos de mejorar la salud y el bienestar. Y Carmen Barbieri dio el paso inicial de hacer una modificación en su manera de alimentarse, aunque en sus primeros días tuvo algunos malestares físicos y emocionales.

Uno de los momentos del programa de espectáculos es cuando invitan a un chef a cocinar en el estudio; sin embargo, este martes la diva, que acostumbra a un trato frontal con su audiencia, sorprendió cuando le hizo una confesión al cocinero.

Carmen Barbieri tomó una drástica decisión de vida

“No voy a comer porque no estoy comiendo nada de carne”, señaló. De todas maneras, el chef le consultó: “¿Pero no vas a probar un pedacito?”. “Comer un pedacito es comer un pedacito de vaca”, respondió y luego que agregó: “Nada que estuvo vivo, nada con ojo”. En ese momento, sus panelistas Estefi Berardi y “Pampito” le hicieron preguntas al respecto.

“¿Te hiciste vegetariana?”, consultó la panelista y ella respondió: “Sí, terrible”, y luego explicó cómo se sintió en los últimos días. “No estoy comiendo nada muerto, es más... todo lo que me hagas sin jamón, por favor. Ya estoy histérica, pero ¿qué me pasa? Me levanto así con una panza”, explicó y mostró su abdomen de perfil.

“No sé, es que debo estar comiendo muchas harinas. Tengo que hablar con una profesional que me diga para no engordar. Porque dejás de comer la carne, dejás de comer pescado, todo verdura, pero le estoy metiendo a la harina”, indicó.

Carmen mostró cómo esta su abdomen, según ella, producto de la cantidad harinas que consume Ciudad Magazine

Carmen Barbieri explicó que esta decisión de vida le costó y se siente “rara” mientras se da esta transición a este cambio de vida. “Yo no quiero comer nada con ojo. Es difícil, estoy cambiando mi vida y estoy contenta porque todo lo demás me angustia (...) No estoy de mal humor, pero estoy rara... la más loca del mundo”, señaló. La diva aclaró que está practicando el vegetarianismo, pero a punto de ingresar a “la puerta de los veganos”.

En el programa siguiente, la actriz recibió a otro chef relacionado más a la comida vegetariana y le explicó sus nuevos hábitos alimenticios. “Estoy comiendo mucha fruta, mucha verdura y mucha harina”, manifestó y el cocinero le contestó que todo cambio tiene su debido tiempo.

Cabe mencionar que hace menos de un mes, Carmen Barbieri atravesó un problema de salud que, por suerte, finalizó solo en susto. Luego de tener dificultades para respirar, la diva quedó internada en la clínica del barrio porteño de Belgrano y le diagnosticaron una neumonía atípica, que los profesionales asociaron con la grave afección que atravesó en 2022 por un cuadro de Covid-19 y que derivó en terapia intensiva. No obstante, evolucionó favorablemente y ahora la directora teatral quiere hacer cambios que le den más vitalidad a su día a día.

LA NACION