"Muchahos, quería aprovechar que estamos llegando a las fiestas, que quizás no nos vemos, para desearles felicidad para todos", dice Jorge "Carna" Crivelli en un video que compartió en redes. En el saludo se lo ve en el living de un departamento en el que el televisor está prendido. "Espero que la pasen bien, en familia, disfrutando de esta Navidad juntos", completa. El video habría pasado desapercibido si no fuera por un detalle: detrás del actor, en la pantalla de la TV, se puede ver una película porno.

El video, que se viralizó rápidamente y fue objeto de burlas y chistes en las redes sociales, ameritó una explicación por parte de Crivelli. "Obviamente era un chiste, lo hice a propósito", dijo el actor en diálogo con eltrece. "Si ves el video se nota". Además, dijo que en el video se puede ver cómo intenta que la pantalla con la película quede dentro de cuadro, lo que demostraría su intención de que el televisor quedara de fondo.

Por otro lado, el ex Videomatch remarcó que en el video está vestido de forma muy casual, cosa que no hubiera ocurrido si hubiese querido grabar un saludo "en serio". "Si voy a producir un saludo navideño no estoy lookeado así nomás", expresó.