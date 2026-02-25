Aseguran que Alejandro Sanz estaría nuevamente en pareja: quién es la actriz que lo habría conquistado

La llegada de Alejandro Sanz a Lima, Perú, en el marco de su gira ¿Y Ahora Qué? no pasó desapercibida y generó repercusión más allá de lo estrictamente musical. En plena etapa sudamericana del tour, una serie de situaciones y apariciones públicas volvieron a poner en el centro de la escena su vínculo con la actriz Stephanie Cayo, lo que despertó especulaciones y renovando el interés mediático sobre la relación.

El revuelo se da a poco más de dos meses de que se confirmara la separación de Alejandro Sanz y Candela Márquez. En ese contexto, las reiteradas coincidencias entre el artista y Stephanie Cayo durante distintas fechas del tour en Colombia y Ecuador no pasaron inadvertidas y dieron lugar a múltiples comentarios en redes sociales.

Alejandro Sanz se encuentra realizando su gira ¿Y Ahora Qué? Instagram (@livedaleplay)

La gira del intérprete de “Amiga mía” y “Corazón partío” es seguida con especial atención, no solo por la expectativa que generan sus shows, sino también por el creciente interés alrededor de su cercanía con Cayo. Resulta que la actriz fue vista acompañándolo en varias paradas del tour sudamericano, lo que alimentó aún más la curiosidad del público sobre la verdadera naturaleza del vínculo que los une.

Quién es Stephanie Cayo

Stephanie Cayo es actriz, cantante y bailarina peruana (Foto: Instagram @unlunar)

A sus 37 años, Stephanie Cayo construyó una carrera sólida como actriz, cantante y bailarina, con un fuerte reconocimiento en la industria del entretenimiento latino. Saltó a la popularidad gracias a su papel protagónico en la telenovela juvenil Besos Robados en el año 2004, y desde entonces logró consolidarse en distintos proyectos que la mantuvieron vigente tanto en la actuación como en la música. En paralelo a su recorrido profesional, su vida personal también despertó interés mediático y fue seguida de cerca a lo largo de los años.

La figura de 37 años quedó bajo la lupa por su cercanía con Alejandro Sanz (Foto: Instagram @unlunar)

En el plano sentimental, Cayo atravesó diferentes etapas y vínculos que ocuparon espacio en la agenda del espectáculo. Estuvo casada con el estadounidense Chad Campbell entre 2018 y 2021, y, tras eso, mantuvo una relación intermitente con el actor y modelo español Maxi Iglesias, con quien protagonizó idas y vueltas que no pasaron desapercibidas.

Maxi Iglesias y Stephanie Cayo mantuvieron una relación de idas y venidas entre 2021 y 2024

Con romances que incluyeron figuras internacionales, su historia amorosa se convirtió en un tema recurrente en los medios, lo que sumó un costado personal a su perfil artístico.

Los rumores que rodean a Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

Los rumores sobre un posible vínculo entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo no son nuevos. A fines de 2023, una fotografía de ambos ya había despertado especulaciones, que en aquel momento la actriz se encargó de desactivar al asegurar públicamente que solo los unía una amistad. Esa aclaración volvió a cobrar fuerza en las últimas semanas, ahora que ambos coinciden nuevamente en distintos momentos de la gira del cantante.

Las apariciones conjuntas despertaron rumores de un posible romance (Captura: Magaly TV, La Firme)

Uno de los episodios que más comentarios generó ocurrió el 21 de febrero en Guayaquil, durante el show de Sanz en el Estadio Modelo Alberto Spencer. Al finalizar el concierto, las cámaras captaron al artista despidiéndose del público y retirándose del escenario de la mano de Cayo, un gesto que fue interpretado por muchos como una señal de cercanía, y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La reacción de Alejandro Sanz cuando le preguntaron por Stephanie Cayo

El paso del cantante por Lima también sumó capítulos a la historia. A la salida del restaurante Maido, Sanz fue abordado por las cámaras del programa Amor y Fuego, donde se mostró amable y agradecido con el público peruano. Sin embargo, cuando las preguntas apuntaron a su vínculo con Cayo, optó por el silencio y respondió apenas con una sonrisa antes de ingresar al local, una actitud que fue leída por la prensa como incómoda y que avivó aún más las versiones.

En paralelo, la presencia constante de la actriz en los conciertos del tour por Colombia y Ecuador tampoco pasó desapercibida. Imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme la mostraron en sectores privilegiados, compartiendo momentos con el equipo del cantante y acompañándolo fuera del escenario, incluso en fechas clave como el 14 de febrero en Bogotá. Para la conductora Magaly Medina, “las imágenes hablan más que mil palabras”. Aunque ninguno confirmó una relación sentimental, las reiteradas apariciones juntos y los gestos públicos continúan alimentando la curiosidad y la atención mediática.