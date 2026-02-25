Escándalo con Solange de Gran Hermano: el actual marido de su ex apuntó duramente contra ella

El regreso de Solange Abraham, exjugadora de la edición 2011, a Gran Hermano Generación Dorada no solo generó expectativas en el reality de Telefe, sino que también reavivó una intensa controversia familiar. En las últimas horas, Lautaro Marchesini, actual esposo de Marcelo Da Corte —exmarido de la participante y padre de su hija Delfina—, explotó en redes sociales con un duro descargo dirigido a ella.

“Ahora salgo en las noticias donde la gente homofóbica me insulta no entiendo por qué”, comenzó Marchesini en su cuenta de Instagram (@lautaromarchesini). El empresario mostró su enojo por la exposición mediática que adquirió el tema tras el ingreso de Abraham al programa. Sin filtros, lanzó frases contundentes: “Esta mujer psiquiátrica que ingresó a Gran Hermano no tiene nada que ver conmigo. Si realmente los medios quieren saber la verdad de las cosas no tengo problema en hablar”.

Lautaro Marchesini, actual esposo de Marcelo Da Corte, fue quien apuntó contra Solange Abraham Captura Instagram (@lautaromarchesini)

La controversia escaló cuando Marchesini profundizó sus acusaciones y calificó a Abraham de “mala persona”, además de sugerir que sus acciones estarían motivadas por “maldad”. El mensaje concluyó con una tajante advertencia que pone en el centro la interna familiar. “Que se ocupe de su hija que lo necesita. Ella y la familia todavía come de nosotros. Deberían respetarnos”, sentenció el actual marido de Da Corte.

Este cruce mediático se produce en el marco del retorno de Solange Abraham a Gran Hermano. Tras su primera participación en 2011, donde se posicionó como una de las favoritas y llegó a posar para Playboy, optó por una vida más privada. Se casó con el productor y empresario Marcelo Da Corte, con quien tuvo a su hija Delfina. Sin embargo, la estabilidad de su matrimonio se quebró abruptamente en 2023, cuando Da Corte le pidió el divorcio, hizo pública su orientación sexual y poco después formalizó una relación con Lautaro Marchesini, quien hasta ese momento era su entrenador personal.

Lautaro Marchesini y Marcelo Da Corte se casaron hace pocas semanas, algo que justo coincide con el reingreso de Solange Abraham a Gran Hermano Instagram (@lautaromarchesini)

Ante la inminente entrada de Solange a la casa, se informó que Marcelo Da Corte se hará cargo del cuidado de la pequeña Delfina, mientras la tucumana se encuentra aislada en el reality.

Lejos de profundizar el conflicto en los medios tras su separación, la participante de Gran Hermano optó por un perfil bajo, enfocándose en la crianza de su hija y en reconstruir su vida personal y profesional. No obstante, las recientes y picantes declaraciones de Marchesini prometen reavivar la discusión sobre sus vivencias personales que podrían convertirse en uno de los pilares narrativos de esta edición especial.