Carolina Amoroso y Mario Massaccesi pasarán a las tardes de TN y Víctor Hugo Morales se muda a AM750

TN estrena nueva tarde y noche

TN cambia su grilla de programación Instagram: @amorosocaro/ @mariomassaccesi1

Esta semana la señal de noticias TN lanzará su nueva grilla, con Carolina Amoroso y Mario Massaccesi en el turno tarde, y Franco Mercuriali volverá a la franja de las 23 hs tras el final de Bella y Bestia (ciclo que condujeron Amoroso y Nicolás Wiñazki en 2022).

La también conductora de TN Internacional (sábados 14 hs) Carolina Amoroso estará al frente de Esta Pasando de 16 a 18, que anteriormente era conducido por José “Pepe” Gil Vidal (quien a fin de año se jubiló y se despidió de la televisión) y Sandra Borghi. La ex Nosotros a la mañana, por el momento, hará informes especiales y continuará al frente de Mediodía Noticias, el noticiero de las 13 de eltrece.

Amoroso estará acompañada por Ignacio González Prieto, Nicolás Singer, Marina Fernández y Alejandro Ramos. Luego de 18 a 20, TN Central estará a cargo de Mario Massaccesi (que seguirá al frente de Síntesis, en la medianoche de eltrece), junto a Nicolás Wiñazki, Maru Duffard, Rodrigo Alegre, Sofía Terrile y Sofía Kotler.

Solo una vuelta más con Diego Sehinkman seguirá de 20 a 22, donde también continuará acompañado por Osvaldo Bazán, Jesica Bossi, Lucia Salinas, Pablo de León, Rolando Barbano, Ariel Tarico y Adriana Amado.

Para el cierre del día Franco Mercuriali conducirá desde las 23 TN Central, junto a Juan Butvilofsky, Javier Fabracci y Natasha Niebieskikwiat.

En lo que respecta a la mañana, el mediodía y la primera tarde, no sufrirán modificaciones. A la espera de conocer si finalmente Sergio Lapegüe deja la señal de noticias donde actualmente conduce el segmento de 6 a 10 con Roxy Vázquez. Los programas de Lorena Maciel y Guillermo Lobo, de 10 a 13, y Domique Metzger quien además de conducir Telenoche, conduce Nuestra Tarde de 13 a 16, seguirán igual.

Víctor Hugo Morales y su “Relatorxs” deja radio Nacional para pasar a la AM 750

Víctor Hugo Morales pasará a la 750 AM con Relatorxs Prensa Relatorxs

Tras no llegar a un acuerdo económico con Nacional AM 870, la plataforma que lidera Víctor Hugo Morales Relatorxs, se muda a los fines de semana de la AM 750.

El debut en la AM del Grupo Octubre se dará el sábado 4 y domingo 5 de febrero, con el debut del campeonato de fútbol de la Liga Profesional. Mientras que los sábados las transmisiones irán de 17 a 0. Los domingos serán de 13 a 0. Además desde la empresa le informaron a LA NACIÓN que el partido más importante de la fecha será relatado por Morales.

El grupo Relatorxs nació en 2017 como una cooperativa de trabajo. Desde entonces, los profesionales abrieron una plataforma para difundir su labor a más de 300 radios de todo el país. Y ahora ese equipo se sumará a la 750 AM para amplificar el área de deportes y brindar apoyo con el inicio del campeonato. Además de Víctor Hugo son parte del mismo entre otros Alejandro Apo, Alejandro Fabbri, Matías Canillán, Jorge Arcapalo, Leandro Illia, Viviana Vila y Néstor Centra

La 990 definió su programación diaria, con algunas modificaciones

Franco Torchia se suma a la emisora del Grupo AlphaMedia con Francotirador Twitter

La emisora del Grupo AlphaMedia estrenará a lo largo de febrero su nueva grilla de programación.

La primera mañana seguirá a cargo de Antonio Fernández Llorente con Sin Relato de 6 a 9. Tras la salida de Rolando Graña (que en a mediados de noviembre asumió como Coordinador de Contenidos Periodísticos del Grupo América TV -tanto de América TV, como de A24 y de Radio La Red AM 910) fue convocada Karin Cohen para conducir El día menos pensado de 9 a 12.

En tanto, al mediodía Nancy Pazos conducirá de 12 a 14 Almuerzo de Rosca (además, desde marzo, estará al frente de la primera mañana de la FM Mega 98.3 de 6 a 9). De 14 a 16, Diego Schumann continuará con Que la gente crea, Carmela Bárbaro se incorpora a la ex Splendid para conducir de 16 a 18 La mejor siesta y Franco Torchia estará a cargo de Francotirador de 18 a 21.

Desde las 21 hasta la medianoche, continuará con La noche con Carlos Polimeni, al igual que Roberto Leto con El Show de Boca, de 0 a 1, y Pablo Marcovsky, de 1 a 3, con Jardín de Gente.