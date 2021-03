MasterChef Celebrity: Dani “La Chepi” intentó seducir al jurado

Había una vieja frase que decía: “En el amor y en la guerra todo vale”. Obviando el anacronismo se podría sumar: “Y, en MasterChef Celebrity, también”.

Aunque el espaldarazo del programa la catapultó a un sector de la audiencia que no la conocía, Dani “La Chepi” es una artista e influencer que hace tiempo trajina escenarios y redes demostrando su talento y ductilidad para el humor y el desprejuicio. Con estos antecedentes, no había duda de que ese caudal se potenciaría entre plato y plato.

En el programa del lunes fue Donato de Santis quien “le tiró de la lengua” buscando definiciones: “¿Te puedo hacer una preguntita? Acá somos tres jueces, ¿tenés algún favorito?”. La Chepi primero se sorprendió, pero le sostuvo la mirada y le contestó: “Sé que estás casado y yo estoy de novia, pero los ojos están para mirar. Te amo”.

La pregunta no había sido inocente, porque con media sonrisa De Santis continuó: “Igual yo pediría un VAR para esta declaración que acabás de hacer”, apoyado por Germán Martitegui: “Cuando Damián fue a tu mesada, vos le dijiste: ‘Hola ‘amore’ mío, sos el más lindo del mundo’ y nosotros escuchamos eso”. Técnicamente la frase fue: “Hola, llegó el más lindo del ‘world’ entero”, pero la esencia es la misma.

Mientras dos le pasaban factura y el tercero aseguraba que le había roto el corazón, la participante todavía sorprendida, llegó a la siguiente reflexión: “¿Qué es esto?, de golpe es una escena de celos. Igual les entro a los tres como loca”.

Luego de la devolución amable para un plato fallido, Santiago del Moro resumió lo sucedido: “Viniste por todo y utilizaste todos los recursos, hasta te encaraste al jurado”. La participante no solo lo reconoció sino que aclaró: “Y no me los chapo porque estamos en pandemia”.

LA NACION