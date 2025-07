Cazzu le enseñó a perrear a Mario Pergolini y el resultado fue desopilante: “Mis hijos ya se están cambiando el apellido”

El nuevo ciclo televisivo de Mario Pergolini empezó con todo y ya dejó varias escenas memorables. Esta vez, en Otro Día Perdido (eltrece), el conductor recibió a Cazzu como invitada y mantuvo un divertido ida y vuelta, que incluyó un baile bastante defectuoso por parte del presentador.

En el segundo programa de la emisión, Pergolini le pidió a la cantante que le enseñe a perrear. Con su humor característico, el conductor de 61 años no dejó pasar la oportunidad de poner el cuerpo en la pista y probar los pasos del género urbano.

“Quiero hacer algo que desde que te vi. Quiero ver una cosa nada más. Tu libro se llama ‘Perreo’. ¿Es muy difícil hacer perreo sin haberlo hecho nunca para una persona de más de 60 años como yo?”, le preguntó entre risas a la cantante jujeña. Fue así que ambos se pusieron lado a lado y comenzó la lección.

Cazzu le enseñó a bailar a los integrantes del programa y despertó las risas de todos (Captura: eltrece)

Para la clase de baile se sumaron Laila Roth y Agustín ‘Rada’ Aristarán, los humoristas del programa. “¿Vos perreaste alguna vez?“, le preguntó Pergolini al mago y actor. ”Infinidad de veces", respondió con seguridad. “Yo nunca perreé sobria”, agregó la standupera y produjo las carcajadas de todos los presentes en el piso.

“Acá están algunos de mis fans, que me conocen mucho. Yo no bailo tanto en mis shows, solo tiro un perreo cortito”, aclaró Cazzu y empezó a dar las indicaciones para el meneo. “Vos concentrate, no muevas los hombros”, le pidió al conductor. “Cuando tenés mi edad empezás a bailar como un tiranosaurio”, se excusó Pergolini y agregó: “No soy un ridículo porque volví a la tele. Más ridículo que eso, no va a haber”.

Finalmente, el conductor de Un Día Perdido se animó a perrear: “¡Ya, va, va, va! Me entusiasmé, me entusiasmé. ¡No, no! ¡Che! Esto es todo lo que yo puedo mover. Todo lo que yo me puedo mover es esto. No se rían”.

Mario demostró que el baile no es lo que mejor se le da (Captura: eltrece)

“¿Que pensarán tus hijos?“, se preguntó Cazzu, ya sentada en el sillón de los invitados. ”Mis hijos ya se están cambiando el apellido“, respondió rápidamente Pergolini, con su humor ácido característico. La escena permitió que el conductor reflexionara sobre su relación con el baile: “Nunca he tenido la gracia. La de bailar es la que menos tengo y es una de las que más me hubiese gustado (...) Yo creo, y lo digo en serio, que bailar, baila nada más la gente feliz. La gente no feliz no puede bailar. Y yo básicamente soy un infeliz, entonces”.