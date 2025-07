Santiago Korovsky recordó a Nilda Sindaco, a un día del estreno de División Palermo: “En algún lugar se estará riendo”

División Palermo se convirtió en una de las series argentinas más comentadas del último tiempo, al punto de alcanzar una nominación a los premios Emmy. Con una premisa basada en la creación de una patrulla inclusiva diseñada para mejorar la imagen pública de las fuerzas de seguridad, la ficción se ganó el reconocimiento de quienes la descubrieron cuando aterrizó en Netflix en 2023. Ahora, este jueves 17 de julio, la producción regresa a la plataforma con su esperada segunda temporada. En ese contexto, y a un día del estreno, Santiago Korovsky recordó con emoción a Nilda Sindaco, actriz del elenco que falleció en octubre del año pasado.

Mediante su cuenta de X, el novio de Celeste Cid compartió un emotivo mensaje para homenajear a Nilda, quien interpretó a la entrañable Betty en la primera temporada. “En algún lugar Nilda se estará riendo, puteando y fumando a la vez. La extrañamos mucho, pero queda la alegría de que la gente va a seguir conociendo su genialidad. A ella le dedicamos la nueva temporada de División Palermo, que la Santa Betty nos acompañe en este estreno”, escribió, reflejando el cariño que dejó la actriz tanto en el equipo como en el público.

Korovsky recordó a Nilda Sindaco con un mensaje que emocionó a todos (Captura: X @santikorovsky)

El mensaje estuvo acompañado por una imagen que rápidamente se volvió viral: una suerte de estampita religiosa con la cara de Nilda, intervenida con humor y ternura, en la que se la ve con un halo de santidad y su gesto característico. Sin lugar a dudas, un homenaje excepcional, fiel al espíritu de la serie y al personaje que la actriz supo construir.

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, la publicación de Santiago Korovsky no pasó desapercibida y generó una ola de reacciones emotivas en redes sociales. Muchos usuarios aprovecharon para expresar su apoyo ante el estreno de la nueva temporada, pero también para recordar con cariño a Nilda Sindaco, cuyo personaje dejó una huella imborrable en la audiencia.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: X)

“Volví a ver la serie la semana anterior y me dio mucha nostalgia que no esté en la segunda parte. ¡Me imagino cuánto la extrañan ustedes! Abrazos”, escribió una seguidora. “Gracias Santiago, Nilda pudo ejercer su profesión de actriz. Le diste la dignidad de trabajar. Ojalá todas las usuarias de salud mental puedan tener la oportunidad de acceder al trabajo”, comentó otra.

Quién fue Nilda Sindaco

Nilda Sindaco murió antes del estreno de la segunda temporada de División Palermo (Fuente: Instagram/@charolopezz)

Nilda Sindaco fue una actriz, escritora y militante por la salud mental que dejó una huella profunda con su sensibilidad y su mirada honesta sobre la vida. Aunque alcanzó popularidad en los últimos años gracias a su participación en División Palermo, su vínculo con el arte venía de mucho antes. Estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático, escribió obras de teatro y encontró en la actuación un espacio de expresión, incluso en los momentos más difíciles. De todas formas, su recorrido estuvo atravesado por varias internaciones en los hospitales Borda y Moyano.

Nilda logró gran reconocimiento por ser parte de División Palermo (Foto: Instagram @santikorovsky)

En una entrevista con la Revista Crítica en 2023, Nilda habló abiertamente sobre su historia, marcada por luchas personales y amor por la actuación: “En el Borda estuve un año. Pasaron cosas y volví a caer. Me tuve que internar acá en el Moyano, donde estuve tres años, hice teatro con el grupo en Mar del Plata y tantas cosas. Después me fui, estuve 10 años internada y volví a caer. Salí hace dos años, hice la serie lo más bien y me agarró EPOC después”. También compartió con sinceridad cómo la salud afectó su carrera: “Me deprimí mucho, y al deprimirme tanto, sentí que tenía que internarme de nuevo. Y acá estoy. Y no es fácil mantener una carrera así porque estando acá perdí oportunidades de trabajo”.

A pesar de las dificultades, Nilda nunca dejó de actuar ni de contar historias. Su paso por División Palermo fue mucho más que un papel: fue una forma de mostrar que la dignidad y el talento pueden florecer incluso en contextos adversos.