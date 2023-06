Cecilia Roth habló sobre la adopción de su hijo y del trabajo que tiene ahora con Fito Páez: “Es un gran empresario”

escuchar

La historia de amor de Cecilia Roth y Fito Páez es una de las más icónicas de principios de los años 90. Con el éxito de la serie El amor después del amor, en la que se narra la vida del músico, las miradas se posaron más aún en algunos detalles de sus vivencias. Una de ellas es la importancia del romance con la actriz, con quien se convirtió en padre, y la ficción no narra esa época. Ahora, fue ella quien dio detalles de la vida de Martín, su heredero.

Martín Páez Roth tiene 24 años y a pesar de ser el hijo de dos famosos personas como son Cecilia Roth y Fito Páez, su perfil es muy bajo, aunque en redes sociales comparten ciertos contenidos acordes a las plataformas, como desafíos. Lo cierto es que su vida fue resguardada desde muy pequeño, desde que sus padres lo adoptaron y se trató de una medida que tomó la pareja para cuidar al entonces niño.

Fito Páez junto a su hijo Martín Fabián Marelli

En esa misma línea, los artistas en pocas ocasiones hablaron de Martín ante los medios. La excepción ocurrió el viernes por la noche cuando Cecilia Roth fue entrevistada por Ángel de Brito en LAM (América), y luego de una serie de preguntas respecto a su carrera en el exterior y la vuelta a la Argentina, “la chica Almodóvar”, fue consulta por su hijo. “Martín hoy trabaja con Fito y tiene una mentalidad empresarial, que yo envidio profundamente. Hace todo el merchandising de su papá, pero no soy quien lo tiene que contar. Es un habilísimo empresario”, reveló acerca de su vida laboral.

Cecilia Roth habló de la adopción de su hijo

Consultada por el proceso de adopción, ocurrido 23 años atrás, fue contundente: “Creo que es un tema que nunca hablé por respeto a Martín porque si alguien tiene que hablar de eso es él, no yo”. Sin embargo, en cuanto a lo que significó para ella la llegada de su hijo, aseguró que “fue el deseo cumplido, un sueño”. Asimismo, remarcó que cada ser humano tiene su camino de construcción y en él puede haber distintos aspectos, como ser adoptado, que calificó como una manera de entrar al mundo.

Respecto al importante hermetismo que rodeó la vida de Martín, reveló que ese aspecto fue pactado con Fito, que si bien ambos tienen la capacidad de abstraerse, por ejemplo, de la prensa que fue acosadora, buscaron que la intimidad del pequeño sea respetada. “Con él hicimos una cautelar para que no saliera en fotos. No recuerdo si nos perseguían porque yo estaba muy embobada con él. A mí me gustan las cámaras cuando trabajo, pero no cuando no trabajo”, aseguró.

Cecilia Roth habló como es cómo mamá

En cuanto a su rol como madre, aseguró que no es de aquellas personas permisivas, sino que su premisa es poder ser acompañadora, aunque sin perder la firmeza. “No lo obligo a nada, pero lo acompaño para donde vaya. Estoy ahí, mirando o sabiendo”, reveló y destacó que Martín se destaca por tomar buenas decisiones. También destacó que como suegra es muy buen y tiene un gran vínculo con su nuera, Emilia, con quien su hijo supo construir una hermosa relación de los que habría que aprender.

LA NACION