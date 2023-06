Con un video, Fito Páez llevó tranquilidad a los fans por su reciente operación: “Era menos que sacarse una muela”

escuchar

El cantante Fito Páez posteó esta tarde un video a través de Instagram para llevar tranquilidad a sus fans por su estado de salud. Se lo vio risueño, sentado en un sillón junto a su hija Margarita. Allí dijo que se encontraban viendo películas de Clint Eastwood y que estaba bien, luego de una cirugía menor, programada hace tiempo: “ Era menos que sacarse una muela ”. También dijo que hay “chicos de los medios que llevan preocupación adonde no deberían”.

“Hola gente ahí. Estamos con Margui acá, viendo películas. Quiero llevar tranquilidad. Porque ayer me operé, pero era menos que sacarse una muela y dijeron que estaba internado de urgencia. Era una cosa re programada, hace meses ”, dijo para comenzar su relato. También se refirió a la música, luego de la gran convocatoria de público que viene teniendo en la gira de los 30 años de su álbum El amor después del amor: “Estamos felices viendo películas de Clint Eastwood. Y todo bien, no se preocupen. Sigue todo igual. Tenemos España y nos queda un año loco todavía. Así que no se preocupen. Gracias por haberse preocupado tanto. No pasaba nada. A veces hay algunos chicos de los medios dicen cositas, suben el tono y llevan preocupación adonde no deberían”.

Fito Páez se sometió el jueves a una intervención quirúrgica, un procedimiento programado y ambulatorio, según habían confirmado ese mismo día desde el entorno del músico a LA NACIÓN. Quedó algunas horas en observación y luego recibió el alta para regresar a su casa y continuar allí su recuperación. Solo esa fue la información que trascendió sin mayores detalles sobre el tipo de práctica que le realizaron.

La cirugía se realizó en el interludio de una gira extensa que lleva adelante para celebrar las tres décadas de su álbum más exitoso, El amor después del amor. Solo en Buenos Aires realizó un saga de conciertos en el Movistar Arena, a finales del último año, y en 2023 celebró en Velez, también, las tres décadas que pasaron desde que dio un multitudinario show en ese mismo estado.

De aquí en adelante (y como lo indicó en su posteo de Instagram), tiene agendadas funciones en ciudades de España: Madrid, Barcelona, Murcia, Las Palmas, Valencia y Sevilla. Cuando se refirió a un “año loco” fue no solo por todo lo que le espera, sino por aquello que va dejando atrás este 2023. Por un lado, el estreno de su biopic, producida por Netflix; por otro, el lanzamiento de un álbum que reversiona El amor después del amor (EADDA9223, lo llamó) con grandes invitados: Chico Buarque, Marisa Monte, Elvis Costello, Lali, Nicki Nicole, Mon Laferte y Andrés Calamaro, entre muchos otros.

“La música es inmensa, podés seguir estudiando, investigando. El otro día pensaba qué ganas de hacer un disco a lo (Bob) Dylan... El otro día intenté algo y funcionó. Pero al siguiente dije no, a ver si invento otra cosa, que no sea lo primero que tenga ganas de hacer. Para este álbum se investigó mucho sobre cómo abordar situaciones ya instaladas en el inconsciente de los demás. Para eso hubo que jugar un montón. Tengo una conexión con el lenguaje muy relajada, si tengo que ponerme a estudiar, a preparar algo, lo hago”, dijo durante la presentación de la nueva versión.

Fito Páez, meses atrás, en su día de cumpleaños Instagram: lucialoromilebian

En 2023 tuvo, además, actuaciones en el Cosquín Rock y en el festival de Viña del Mar, donde recibió una Gaviota de Plata y una de Oro, tradicional premio del popular festival trasandino. Más adelante se estrenaron los episodios de El amor después del amor por Netflix, con un elenco integrado por Iván Hochman, Micaela Riera, Andy Chango, Daryna Brutryk y Martín Campilongo, entre otros. En abril volvió a Vélez, con treinta años más y el mismo repertorio, actualizado según sus versiones renovadas y con invitados que lo acompañaron en diferentes canciones coreadas por más de 30 mil personas. Estuvieron David Lebón, Nathy Peluso y Fabiana Cantilo. Y hace poco menos de dos semanas presentó oficialmente el álbum, que trae esos clásicos inoxidables del repertorio del rock nacional de la década del noventa. Entre otras, “Dos días en la vida”, “Tráfico por Katmandú”, “Un vetido y un amor”, “Tumbas de la gloria”, “La rueda mágica”, Brillante sobre el mic” y “A rodar mi vida”.

LA NACION