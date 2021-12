Celos, sueldos millonarios y cruces tras una muerte: por qué Kim Cattrall se quedó afuera de la reunión de Sex and the City

Durante los seis años que duró Sex and the City, Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall fueron mejores amigas... en la ficción. Lo cierto es que en la realidad las cosas eran muy diferentes.

Al parecer, las actrices disimularon muy bien la tensión que había entre ellas durante todos estos años, pero todo cambió después de la muerte del hermano de Cattrall, Chris, cuando su enemistad estalló en las redes sociales. Sucedió cuando Parker se acercó para ofrecer su apoyo a la familia en un momento tan trágico y Kim no se contuvo al calificar el gesto como “un recordatorio de lo cruel que eras en realidad entonces y ahora”.

Un posteo de Sarah Jessica Parker despertó la furia de Kim Cattrall IMDB.com

El principio de la tensión

Ahora, con las cartas sobre la mesa, se puede asegurar que las tensiones entre las dos actrices principales de la serie habían estado ahí desde el comienzo de su relación laboral. ¿Por qué? Porque con su personaje de Samantha, Cattrall se ganó la reputación de ser una comediante natural y de llevarse todas las escenas consigo. De acuerdo con los expertos del programa, este asunto no les cayó nada bien a sus tres coprotagonistas, especialmente a Sarah Jessica.

Se dice que Cynthia Nixon y Kristin Davis, que interpretaron a Miranda Hobbes y a Charlotte York, respectivamente, formaron una alianza con Parker de la que excluyeron deliberadamente a Kim, quien, a su vez, se aisló cada vez más en el set.

Se dice que durante los años de la serie, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis formaron un trío en contra de Kim Cattrall

Hubo rumores de que el trío se negó a hablar con Cattrall fuera de lo que estaba escrito en sus guiones en jornadas de filmación de 15 horas. Hasta se llegó a decir que las tres almorzaban lejos de Kim. La disputa se hizo tan grande que no solo abarcó a las actrices, sino también al resto de los trabajadores de la serie, como las maquilladoras y estilistas que tampoco querían hablar con la actriz en concreto.

Los sueldos, otro problema

A medida que el éxito de la serie de HBO crecía, se informó que Sarah Jessica Parker ganaba tres veces más que sus coprotagonistas y que se llevaba cerca de un millón de dólares por episodio a diferencia de los 350 mil del resto. Esto tampoco le cayó bien a Kim.

Más tarde, Sarah Jessica también recibió un ascenso a editora ejecutiva, lo que le dio más control sobre sus compañeros de reparto. Una fuente le dijo al Daily Mail: “Desde el momento en que Parker tuvo su crédito como productora ejecutiva, ella tomó posesión del programa y esto siempre molestó a Kim. Sentía que tenía más tiempo en pantalla que ella, lo cual era lógico porque Sarah Jessica era la protagonista, pero, de todas maneras, el tema causaba tensión en el set”.

La película

Sin embargo, a pesar de la historia de tensión entre ellas, cuatro años después de que terminara la serie, Kim aceptó participar en la película de Sex and the City. En una entrevista con la revista Elle, Parker admitió que filmar con su co-estrella no fue fácil. “Estás en el set, trabajás noventa horas por semana, nunca estás en casa y estás exhausta”, dijo. “A veces los sentimientos se hieren, pero no me arrepiento de cómo he tratado a las personas”, agregó.

La tensión entre las dos protagonistas se puso cada vez peor con el paso del tiempo

En un documental de Life Stories de Piers Morgan de 2017, Kim se refirió a la disputa y dijo que con Sarah Jessica Parker nunca habían sido amigas: “Hemos sido colegas y es un lugar muy saludable para estar. El único punto en común que tenemos es la serie”. Y sostuvo: “Podría haber sido más amable conmigo, no sé cuál es su problema, nunca lo supe”.

La explosión de Cattrall

Tras la noticia de la muerte del hermano de Cattrall, Sarah Jessica Parker envió sus condolencias a través de las redes sociales a Kim y a su familia, pero el gesto no le cayó bien a su co-protagonista, que le respondió diciendo: “No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico”. Incluso etiquetó a Sarah en la publicación para que el mundo la vea.

Junto a esas palabras, Kim siguió disparando: “Mi mamá me preguntó hoy ‘¿cuándo esa hipócrita te dejará en paz?’. Tu continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que eras entonces y ahora. Voy a dejarte una cosa en claro: no sos mi familia ni mi amiga. Así que te escribo por última vez para que dejes de explotar nuestra tragedia con el objetivo de restaurar tu imagen de persona agradable”.

Después de semejante explosión, no fue una sorpresa para los fanáticos de la serie que Kim se negara a participar de la continuación del programa.