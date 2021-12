La dedicatoria de Estefanía Pasquini a Alberto Cormillot por su aniversario de bodas que generó confusión

Estefanía Pasquini se casó con Alberto Cormillot el 8 de diciembre de 2019. Desde entonces, la pareja vivió todo tipo de vivencias dentro de las cuales se destacó el nacimiento de Emilio, su hijo que tiene hoy casi tres meses. En el marco de un nuevo año juntos y dejando de lado las diferencias de edad que les valieron varias críticas -ella con 35 y él con 83-, la nutricionista le dedicó unas sentidas palabras al médico en su Instagram para celebrar la fecha. Sin embargo, el posteo generó confusión por un momento entre sus seguidores.

“Si tenés un pareja y creés que es perfecto, no te cases. Si creés que no hay nadie como él, si cada vez que lo ves sentís mariposas en la panza y el tiempo se te pasa volando, no te cases. Si harías cualquier cosa por verlo un segundo, si solo pensás en estar con él, que nadie te va a amar así o que no podés amarlo más de lo que ya lo haces, no te cases. Si estás enamorado, no te cases”, expresó Pasquini en su cuenta de Instagram y estas primeras palabras desorientaron a sus seguidores.

Sin embargo, unos renglones más abajo entendieron el posteo: “Hacelo recién cuando no quieras regalarle la luna, sino ir juntos; cuando te cueste hablar, reír, estar ahí y aún lo hacés. Cuando lo extraordinaria se vuelva rutina y puedan hacer de eso cotidiano algo extraordinario”.

El posteo de Estefanía Pasquini en el segundo aniversario de bodas con Alberto Cormillot Instagram: @estefi_pasquini

A medida que avanzó con su declaración de amor, siguió enumerando situaciones en las que se debería aceptar una propuesta de casamiento: “Cuando entiendas que no es un trofeo, sino un regalo que hay que cuidar; cuando acepten tu pasado sin juzgar y el futuro sea una oportunidad de hacerlo feliz. Cuando entiendas que pedir perdón es mucho más importante que perdonar y tener la razón. Cuando sepas que podés vivir sin él pero aún así lo elegís para todos los días”.

Una vez terminada su reflexión, se dirigió directamente a Cormillot: “Gracias por elegirme, por quererme, respetarme, cuidarme, acompañarme y darme este amor tan lindo y lo más hermoso de la vida que es Emilio. Para toda la vida, te amo”. Sus palabras estuvieron acompañadas por fotos de la pareja en distintas situaciones e incluso una posando con su hijo.

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot en el cumplemes de su hijo Emilio donde, al igual que en esta oportunidad, la joven madre compartió una sentida reflexión en redes Instagram: @estefi_pasquini

Felizmente casados, la pareja ahora está abocada de lleno en la crianza de Emilio. A diario comparten en sus redes sociales un poco del día a día junto al niño y le dedican tiernas palabras.