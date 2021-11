Sarah Jessica Parker denuncia comentarios misóginos contra las actrices de Sex and the City

La secuela de Sex and the City está a pocas semanas de estrenarse y genera mucha expectativa. And Just Like That, tal el título que lleva esta producción de HBO Max, mostrará las nuevas aventuras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), a las que se verá disfrutando en la quinta década de su vida. Por supuesto, los personajes afrontarán nuevos desafíos, en esta etapa, donde las prioridades cambiaron.

A raíz de los comentarios sobre su aspecto físico actual, Sarah Jessica Parker se sinceró en una entrevista con Vogue. “ Hay mucha cháchara misógina sobre nosotras que nunca escucharíamos sobre un hombre”, declaró. “‘Tiene el pelo gris, tiene canas’. Estoy sentada con Andy Cohen, él tiene la cabeza llena de canas y está perfecto. ¿Por qué es válido para él? No sé qué decirle a la gente”, explicó. ”Todo el mundo tiene algo que decir: ‘Tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas’. Parece que la gente no quiere que estemos a gusto con el momento en el que estamos, como si disfrutaran de nuestro dolor siendo quienes somos ahora, si elegimos envejecer naturalmente y no lucir perfectas o si hacés algo y eso te hace sentir mejor”, señaló y fue más allá en todo esa reflexión: “Sé qué aspecto tengo. No tengo otra opción. ¿Qué querés que haga? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?”.

“Sé qué aspecto tengo. No tengo otra opción. ¿Qué querés que haga? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?”, se preguntó Sarah Jessica Parker

Cynthia Nixon se mostró de acuerdo con Parker sobre estos comentarios y señaló la importancia de que la serie retrate a las mujeres de 50 años como sexualmente activas, sin sentir la presión de agregar un personaje más joven. “Me gusta que no estemos tratando de rejuvenecer la serie. No estamos incluyendo algo así como una sobrina de 21 años”, explicó. Michael Patrick King, quien fue guionista y productor en Sex and de City, es quien ejerce de showrunner de esta nueva etapa y también sumó su voz en esta conversación. “Cuando anunciamos And Just Like That hubo muchas reacciones positivas, pero también algunas respuestas malvadas en Internet. Yo pensaba: ‘Vaya, entonces, o tenés 35 años o directamente estás jubilado y vivís en Florida. Aquí no hay término medio’”, ironizó.

Por lo pronto, And Just Like That llegará a HBO Max el mes próximo, aunque aun no fue anunciada la fecha definitiva. Lo que sí se sabe es que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis cobrarán más de un millón de dólares por cada episodio de la nueva temporada, que tendrá un total de 10, y las actrices no solo estarán frente a las cámaras sino que también oficiarán como productoras ejecutivas.

La pandemia, presente

Según declaraciones de Parker de principios de año, es inevitable que la serie hable de la pandemia, ya que el escenario donde transcurre la vida de las famosas amigas es Nueva York. “[El Covid-19] obviamente será parte de la historia porque esa es la ciudad en la que viven [estos personajes]. ¿Y cómo ha cambiado eso las relaciones una vez que los amigos desaparecen? Tengo mucha fe en que los escritores lo examinarán todo”, dijo en aquella oportunidad sobre esta nueva temporada que no contará con la participación de Samantha (Kim Cattrall), por los conocidos desencuentros entre las actrices.