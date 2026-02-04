Channing Tatum tuvo que ser operado por una lesión en el hombro: “Va a ser duro”

Channing Tatum, el reconocido actor de Magic Mike y Comando Especial, entre otras películas, fue operado de urgencia tras sufrir una grave lesión en el hombro. El artista estadounidense compartió la noticia este miércoles a través de Instagram, donde publicó una foto desde el hospital y anticipó que tendrá una “dura” recuperación. Este percance de salud llega en una semana importante para él, luego de que el film Josephine, que lo tiene como protagonista, arrasó en el festival de Sundance.

Tatum, de 45 años, explicó que su hombro se había “separado”, por lo que requirió la intervención quirúrgica urgente. “Solo otro día. Otro desafío. Este va a ser duro. Pero bueno. Vamos con todo”, escribió en una publicación en sus redes, donde recibió más de 450 mil likes y cientos de muestras de cariño por parte de sus fans.

La foto de la operación que compartió Channing para dar aviso de su estado (Foto: @channingtatum)

Su pareja, la modelo australiana Inka Williams, de 26 años, le envió un divertido mensaje de aliento: “Lobo grande y malo. Estoy con vos”. Cabe recordar que la relación entre ellos se hizo pública tras la separación de Zoë Kravitz, en octubre de 2024. En marzo de 2025, el medio estadounidense Us Weekly citó una fuente que afirmaba que estaban “divirtiéndose”, aunque Tatum buscaba “tomárselo con calma” y no quería “una relación seria”. En octubre de 2025, fueron fotografiados besándose en el Festival de Cine de Londres, lo que evidenció el avance de su vínculo.

Para dar más detalles sobre su lesión, Channing mostró en sus historias de Instagram las radiografías y el tornillo que tuvieron que implantarle para poder arreglar el hueso. “Hombro separado. Hombro roto”, escribió. Como se sabe, este tipo de cirugías requieren un post operatorio con reposo, en el que deberá seguir atentamente la evolución de la quebradura y hacer kinesiología para recuperar la movilidad de su articulación.

Channing mostró las placas con la lesión y el tornillo que le injertaron

Esta operación se suma a un historial físico previo bastante ajetreado para el actor. En septiembre de 2025, durante el rodaje de Avengers: Doomsday (donde interpretó a Gambito), Tatum sufrió una lesión en la pierna. Se presentó con un rengueo a una entrevista con Variety y necesitó analgésicos fuertes. “Mi cuerpo no se lleva bien con la codeína, y los analgésicos... eran fuertes”, reveló en aquella conversación. Al reflexionar sobre el impacto de la edad en su exigente profesión, confió: “No se trata del dolor que siento en el momento. Es saber que no puedo revertir esto. Y ahora sé cómo van a ser los próximos seis meses de mi vida (...) En mi mente, literalmente sigo teniendo 30 años, si soy sincero”.

El actor goza de un momento muy álgido en su carrera en la actualidad (Foto: @channingtatum)

Paradójicamente, la cirugía de hombro llega días después de un significativo triunfo profesional para Channing Tatum. Su película Josephine fue una de las grandes revelaciones del Festival de Sundance 2026. El drama familiar, dirigido por Beth se alzó con el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en la competencia de drama estadounidense. La trama explora el trauma de una agresión sexual en una niña de ocho años y sus repercusiones familiares. El jurado destacó la obra por su “profundidad y matices narrativos” y su “ejecución delicada y elegante de un tema desafiante”.