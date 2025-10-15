El tierno beso de Channing Tatum a Inka Williams en la alfombra roja

Channing Tatum está muy enamorado y no tiene problemas en compartirlo con el mundo. Este martes, la estrella de Hollywood llegó a la premiere de Roofman, que tuvo lugar en el marco del Festival de Cine de Londres, acompañado por su novia, Inka Williams. Además de sonreír para las cámaras, la pareja se dio un tierno beso sobre la alfombra roja.

Esta no fue la primera vez que la pareja se mostró de la mano en un evento público, aunque en esta oportunidad las muestras de afecto fueron mucho más efusivas. En el Royal Festival Hall la dupla sacó a relucir su complicidad. En primer lugar, decidieron combinar sus outfits: con la sobriedad como consigna, ella llevó un vestido de encaje negro y él un traje total black. Luego, se mostraron muy cariñosos durante toda la velada.

Channing Tatum pos para las cámaras en Londres Scott A Garfitt� - Invision�

Además de posar con su amor, Tatum se sacó fotos con su coprotagonista Kirsten Dunst, quien deslumbró con un diseño de Valentino compuesto por un saco rojo cruzado de terciopelo adornado con un moño negro y pantalones sastreros.

El actor junto a su coprotagonista, Kirsten Dunst Scott A Garfitt� - Invision�

Un amor que se afianza

Tatum, de 45 años, y la modelo australiana Inka Williams, de 26, están juntos desde febrero de este año. Después de su sorpresiva separación de Zoë Kravitz en octubre de 2024 -con quien incluso llegó a comprometerse-, el actor decidió pasar un tiempo en soledad. Sin embargo, cuatro meses después comenzaron a circular en los medios versiones de un nuevo romance en su vida luego de que el protagonista de Parpadea dos veces asistiera con Williams a una fiesta previa a los Oscar en Los Ángeles. Las sospechas se incrementaron cuando, un mes después, los tortolitos fueron vistos de la mano mientras hacían compras en West Hollywood, California.

Channing Tatum y la modelo Inka Williams confirmaron su relación en Instagram

Si bien ellos nunca hicieron referencia a los rumores, el entorno cercano a la pareja dejó en claro que el actor y la modelo australiana estaban juntos. “Se están viendo. Se conocieron a través de amigos”, le confesó una persona cercana a ellos a People mientras advertía que “Channing está bien” e Inka “lo hace feliz”. Enseguida, ese testigo opinó sobre la nueva pareja de Tatum: “Es genial. Tiene su propia vida. Es joven, pero parece mayor”.

Un mes después, Tatum y Williams decidieron blanquear su amor de forma pública. La fecha elegida fue el 26 de abril, día en que el actor cumplió 45 años. Con motivo de su cumpleaños, Williams le dedicó un tierno posteo en su cuenta de Instagram, donde dejó bien en claro sus sentimientos. “¡Feliz vida al ser humano más guapo, amable, divertido, tonto y hermoso que jamás haya existido! Gracias por hacer la vida hermosa y divertida”, escribió junto a un collage de fotos donde se lo ve al homenajeado en distintas situaciones de su vida.

El saludo de Inka Willliams para Channing Tatum instagram.com/inkawilliams

Entre las imágenes compartidas, hubo dos que llamaron poderosamente la atención: una donde se los ve a ambos abrazados mientras él le da un beso y otra, una Polaroid, donde se los ve bromeando muy felices. Para terminar su declaración de amor y que no queden dudas de su amor, la modelo remató su publicación con un “JTM trop fort”, que en la jerga francesa significa “te amo”.

El debut de la pareja en una alfombra roja finalmente se dio en septiembre, en el estreno de Demon Slayer: Infinity Castle que se realizó en Los Ángeles. La pareja desfiló junto a Everly, la hija de 12 años que Tatum tuvo con su exesposa Jenna Dewan.

Trabajar con tu ex

Zoë Kravitz y Channing Tatum rompieron su compromiso y decidieron tomar caminos separados

Antes de Williams, Tatum tuvo una relación con Zoë Kravitz. Los actores se conocieron en 2021 después de que la hija de Lenny Kravitz lo eligiera para protagonizar Parpadea dos veces, proyecto en el que debutó como directora. “El arte es nuestro lenguaje de amor. Creo que es lo que amamos, y nos encanta hablar de ello, experimentarlo y apoyarnos mutuamente”, le dijo la actriz de Batman a People durante el estreno, al ser consultada acerca de cómo fue trabajar junto a su entonces pareja. La noticia de la ruptura sorprendió al mundo, aunque parece que el actor superó la tristeza gracias a un nuevo amor.