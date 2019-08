Charlotte Caniggia sobre la crisis de sus padres: "Que lo resuelvan ellos"

Charlotte Cannigia no quiere saber nada sobre lo que sucede con sus padres Crédito: Instagram

2 de agosto de 2019 • 11:52

Hace semanas que se habla de las denuncias cruzadas de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, de la separación, de la violencia de género, de que él estuvo en Brasil con su nueva novia. Sin embargo Charlotte Caniggia, hija de la pareja, sigue sin saber nada del tema.

Con cambio de look, Charlotte habló en Hay que ver (elnueve), en medio del ensayo del cuarteto, ritmo que bailará en breve en el "Superbailando". "No sabía nada de esas denuncias. No estoy muy pendiente. Me cuentan pero tampoco me interesa. Me hincha ese tema. Son problemas de ellos y no quiero meterme, no tengo nada que ver, que lo resuelvan ellos. No estoy casada con mi papá ni soy mi mamá".

"Pero están separados", insistió el conductor José María Listorti. "No están separados. Hay muchas cosas que salen, pero yo que sé. Tendrían que salir a hablar ellos. No sé quién es Sofía Bonelli [la joven señalada como la novia de su padre]. No la conozco". Entonces, Listorti le retrucó: ¿No es vecina tuya en Puerto Madero? ¿No la ves cuando sacás la basura?". "Yo nunca saco la basura", le respondió la hija del exfutbolista.

"Y cuando hablás con tu mamá, ¿qué te dice?", quiso saber Denise Dumas. "Yo con mi mamá hablo de cosas mías y no de lo que dicen en la tele. Y a mi papá no le pregunto nada, ¿para qué?".