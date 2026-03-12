Quedó viuda hace ocho años, contó su historia en Ahora Caigo y emocionó a Darío Barassi: “Me angustié un poco”

La vuelta de Darío Barassi a la televisión argentina volvió a encender una de las grandes apuestas de temporada de eltrece. El conductor regresó con Ahora Caigo, el ciclo de entretenimientos que en esta nueva etapa suma dinámicas renovadas y eleva el monto máximo de premios hasta los 10 millones de pesos por emisión. Sin embargo, más allá del juego y de la tensión propia de la competencia, las historias personales de quienes participan suelen convertirse en uno de los momentos más emocionantes del programa. En ese contexto, Gladys se destacó con un relato que conmovió al estudio y, en especial, al propio Barassi, generando uno de los instantes más recordados de la jornada.

Durante su presentación, una mujer llamada Gladys protagonizó un momento cargado de emoción en pleno programa. La participante, de 44 años, compartió su historia familiar frente a Darío Barassi y conmovió tanto al estudio como a quienes seguían el ciclo desde sus casas.

La historia familiar de la participante generó un momento de emoción en el estudio (Captura: eltrece)

En un primer momento, contó que vive en Parque Patricios, que es licenciada en criminalística y que hace casi ocho años perdió a su marido. Su relato se dio en un clima muy emotivo dentro del estudio, especialmente cuando comenzó a hablar de ese momento difícil de su vida y del camino que tuvo que recorrer desde entonces junto a su familia.

“Soy viuda, dentro de poquito va a hacer ocho años el fallecimiento de mi marido, así que le mandamos un besito al cielo”, dijo. Al escucharla, Darío Barassi no pudo evitar mostrarse conmovido y le respondió: “Se nota que hiciste muy bien las cosas, porque están acá tus tres hijos acompañándote y eso me encanta”.

Darío Barassi se emocionó por el relato de Gladys (Captura: eltrece)

Luego, el conductor quiso saber si había vuelto a apostar al amor. “No, nunca más”, admitió ella con sinceridad. “Ya pasaron ocho años, ¿no estás con ganas de conocer a alguien?”, le planteó Barassi. Sin embargo, Gladys fue clara con su postura: “Soy feliz en mi soledad, escucho el silencio. Siempre le digo a mi hija ‘escuchá el silencio’, y me dice ‘eso no se escucha, mamá’”.

En medio de la charla, Gladys también hizo una aclaración sobre su familia. Aunque en un primer momento mencionó que tenía tres hijos, luego explicó que en realidad son dos, pero que su sobrina Juana ocupa para ella un lugar muy especial. La joven también estaba presente en el estudio acompañándola.

El momento emotivo se dio en plena emisión de Ahora Caigo (Captura: eltrece)

Fue entonces cuando contó que, con el paso del tiempo, el vínculo con su sobrina se volvió tan profundo que la considera como una hija más. Sin dudas, esa dinámica familiar construida a partir del afecto cotidiano y del acompañamiento mutuo, quedó reflejada en la manera en que todos se mostraron unidos durante el programa.

La historia de la mujer conmovió a Darío Barassi, quien no ocultó su emoción en medio del relato. “Ahora me angustié un poco”, admitió el conductor. Incluso la propia Juana tomó la palabra para expresar cómo vive ese lazo: “Yo también me siento parte de la familia. Como que son mis hermanos porque viví mucho tiempo con ellos”. Frente a eso, el presentador remarcó: “Decí que tenés tres hijos, Gladys, porque se siente como una hija más también ella”.