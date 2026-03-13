El cine de terror se apodera del viernes 13: los diez títulos imprescindibles que podés ver en casa

Este viernes 13 de marzo es una de las fechas que más despierta curiosidad entre quienes creen en las supersticiones. En distintas culturas, especialmente en Estados Unidos, el viernes 13 suele estar asociado con la mala suerte y con distintos mitos que se transmitieron a lo largo del tiempo. Con los años, esta creencia también se popularizó en otras partes del mundo, incluida la Argentina. En ese contexto, la jornada también se convierte en una excusa perfecta para recordar algunas de las películas de terror más icónicas y planear una maratón para el fin de semana.

Con el paso del tiempo, el cine de terror también dejó su huella con historias que lograron instalarse en la memoria colectiva. Desde clásicos protagonizados por personajes que se volvieron inolvidables hasta producciones más recientes que conquistaron al público, el género supo reinventarse y mantenerse vigente. Hoy, con la amplia oferta disponible en las plataformas de streaming, las alternativas para quienes buscan un buen susto durante este fin de semana de “mala suerte” son cada vez más variadas:

1. Viernes 13 (1980)

Tráiler oficial de Viernes 13

Un grupo de jóvenes llega a Camp Crystal Lake con la intención de reabrir el lugar como campamento de verano, sin prestar demasiada atención a las historias oscuras que rodean al sitio. Sin embargo, poco después comienzan a ser atacados por un asesino que los elimina uno por uno.

Dónde verla: HBO MAX / Apple TV.

2. El silencio de los inocentes (1991)

Escena de la película El Silencio de los Inocentes

La agente del FBI Clarice Starling recibe la tarea de entrevistar a Hannibal Lecter, un psiquiatra que cumple condena por asesinatos y actos de canibalismo. La idea es utilizar su mente analítica para atrapar a otro asesino serial que acecha a mujeres jóvenes. A medida que avanzan los encuentros, se desarrolla una inquietante relación entre ambos que será clave para resolver el caso

Dónde verla: Amazon Prime Video / Apple TV.

3. Scream (1996)

Scream es un clásico del género de terror, ideal para maratonear este fin de semana

La historia sigue a Sidney Prescott, una adolescente que comienza a ser perseguida por un asesino que utiliza una máscara conocida como Ghostface. Mientras los crímenes se multiplican en el pequeño pueblo de Woodsboro, un grupo de jóvenes intenta sobrevivir siguiendo —y cuestionando— las reglas clásicas del cine de terror, en una trama que mezcla suspenso, humor y referencias al propio género.

Dónde verla: Paramount+.

4. Sé lo que hicieron el verano pasado (1997)

Tráiler oficial de Sé lo que hicieron el verano pasado

Tras provocar accidentalmente un trágico choque, cinco amigos deciden ocultar lo sucedido y prometen no hablar nunca más del tema. Pero un año después, alguien comienza a enviarles mensajes y a acecharlos, dejando claro que conoce su secreto. Lo que parecía haber quedado en el pasado vuelve para perseguirlos con sed de venganza.

Dónde verla: Flow.

5. Jeepers Creepers (2001)

Tráiler oficial de Jeepers Creepers

Durante un viaje en auto a través de Estados Unidos, dos hermanos descubren una iglesia abandonada y observan a un extraño personaje deshaciéndose de un misterioso paquete en un enorme conducto subterráneo. La curiosidad los lleva a acercarse demasiado y pronto se convierten en el objetivo de una criatura aterradora que inicia una implacable persecución.

Dónde verla: Amazon Prime Video.

6. Actividad paranormal (2007)

Tráiler oficial de Actividad paranormal

Katie y su novio Micah comienzan a experimentar sucesos extraños en su casa: ruidos inexplicables, movimientos durante la noche y una sensación constante de presencia. Para descubrir qué está pasando, deciden instalar cámaras que registren lo que ocurre mientras duermen. Lo que parecía una simple curiosidad termina revelando un fenómeno cada vez más perturbador y difícil de controlar.

Dónde verla: Paramount+.

7. Siniestro (2012)

Tráiler oficial de Siniestro

Ellison Oswalt es un escritor de crímenes reales que atraviesa un largo período sin éxitos. Con la esperanza de encontrar una nueva historia, se muda con su familia a una casa donde ocurrió un asesinato. Allí descubre una serie de grabaciones caseras que parecen mostrar antiguos crímenes, pero a medida que investiga se da cuenta de que algo sobrenatural podría estar detrás de esos hechos.

Dónde verla: Apple TV.

8. El conjuro (2013)

El conjuro: un clásico de terror para disfrutar este viernes 13

Inspirada en hechos reales, la película sigue a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes son convocados por una familia que asegura vivir experiencias aterradoras en su granja de Rhode Island. A medida que analizan el caso, descubren que la casa esconde una presencia maligna que amenaza con destruir a quienes viven allí.

Dónde verla: HBO Max.

9. Ouija (2014)

Otra propuesta ideal para ver este fin de semana

Una adolescente intenta comunicarse con su padre fallecido utilizando una tabla Ouija, pero sin darse cuenta abre la puerta a una entidad oscura. Junto a su grupo de amigos deberá enfrentarse a fuerzas sobrenaturales que comienzan a manifestarse de forma cada vez más peligrosa, mientras buscan la manera de cerrar el portal que despertaron.

Dónde verla: HBO MAX.

10. ¡Huye! (2017)

Tráiler oficial de ¡Huye!

Chris, un joven afroamericano, viaja a la casa de campo de los padres de su novia para pasar un fin de semana. Aunque al principio intenta ignorar ciertas actitudes incómodas, pronto comienza a notar comportamientos inquietantes en la familia y en los vecinos. Con el tiempo descubre un oscuro plan que pone su vida en peligro y lo obliga a luchar por escapar.

Dónde verla: Netflix.