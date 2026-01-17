En fotos: Lucía Celasco en Punta del Este, la fiesta de Patricia della Giovampola y el cumpleaños de Claudio Paul Caniggia

DISFRUTA DEL ESTE CON AMIGAS

Lucía Celasco (32) está viviendo un gran momento. Tras oficializar su noviazgo con el jugador de Boca Juniors Nicolás Figal (31), pasó su primera Navidad con él en Nueva York, y después de recibir el 2026 y mientras el futbolista se sumaba a la concen - tración xeneize, ella viajó a Uruguay, como todos los veranos. Primero estuvo unos días en Carmelo con su papá, Eduardo Celasco, y su hermana Aurora, y después llegó a Punta del Este, donde la esperaban su abuela, Susana Giménez, y su mamá, Mercedes Sarrabayrouse. Sola y en plan relax, Lucía hizo vida de playa y salidas con amigas, y aprovechó para visitar Narbona, uno de sus restaurantes favoritos.

Domingo 11. Lucía y una amiga llegan a Narbona, en La Barra. Ella no se despega de su celular para mantenerse permanentemente en Nicolás Figal Marcelo Rodriguez

UN CUMPLEAÑOS PARA MI NOVIO

Fue una celebración tan sofisticada como cálida. El 11 de enero, el escritor y filósofo francés Jean-Paul Enthoven cumplió 77, y su novia, Patricia della Giovampaola D’Arenberg, se lució como organizadora y anfitriona del festejo –con un vestido de la firma inglesa House of CB– en Harry’s Table, el nuevo restaurante de Giuseppe Cipriani en el hotel La Locanda, en Montoya. Entre los invitados estuvieron Rossella della Giovampaola, cuñada del agasajado, con un impactante vestido Valentino; Cristiano Rattazzi con Gabriela Castellani, y Giorgio Alliata di Montereale –presidente de la Cámara de Comercio Italiana en Argentina– junto a su mujer, Georgina. “Nos encanta festejarlo así, rodeados de amigos íntimos y en un lugar que disfrutamos mucho”, dijo Patricia. Ausente con aviso: Gustavo Yankelevich, pareja de Rossella, quien se encontraba en Chile para ultimar los detalles de la compra de Chilevisión, el principal canal de la televisión local. El menú de la noche fue steak tartare, carpaccio y pastas (desde tagliolini con jamón de Praga hasta gnocchi caseros de sémola) y, si bien no hubo torta con velitas, se sirvió un postre que es la estrella de la carta de Harry’s Table: helado de vainilla batido, acompañado por champagne francés para un brindis lleno de buenos deseos.

Enthoven rodeado por su pareja, Patricia della Giovampaola, y su cuñada Rossella, en el restaurante de Giuseppe Cipriani en Montoya Santiago Sedlacek

De izquierda a derecha, Giorgio Alliata di Montereale, la médica y ex modelo Viviana Battan Boniperti, Rossella, Cristiano Rattazzi con Gabriela Castellani, Patricia, Jean-Paul, Georgina Alliata di Montereale y Alessandro Boniperti –hijo del ex presidente de la Juventus–

LOS 59 DEL PÁJARO

En un clima íntimo, lejos de los flashes y con el foco puesto en los afectos, Claudio Paul Caniggia celebró su cumpleaños número 59 acompañado por su novia, Sofía Bonelli (están juntos desde 2019), su hijo Alex, su nuera –la bailarina Melody Luz– y su nieta, Venezia, la gran protagonista de una jornada marcada por los gestos de ternura y la alegría familiar. El festejo fue en el reconocido restaurante Italpast, ubicado en el Faena, un escenario muy especial para el ex futbolista, porque fue en este hotel donde se cruzó por primera vez con su pareja actual. Todos pidieron pastas, la especialidad del lugar. Claudio Paul se mostró feliz en su rol de abuelo y protagonizó varios momentos de complicidad y juego con Venezia (quien lució una camiseta de la selección argentina). La ausencia de su hija Charlotte en el cumpleaños fue una clara señal del distanciamiento que mantienen desde hace años.

Sofía Bonelli, el cumpleañero, Venezia Caniggia y Melody Luz

Claudio Paul con su nieta y su hijo Alex

Un momento de complicidad y juego entre el ex jugador y Venezia en plena comida

IMPARABLE A UN MES DE CUMPLIR 99

La diva de los almuerzos volvió a la televisión el sábado 10 y así inició su temporada número 58, lo que marca un récord televisivo a nivel nacional e internacional. Impecable a punto de cumplir 99 años –nació el 23 de febrero de 1927– y tras un 2025 intenso, Mirtha reafirmó su vigencia apenas apareció en la pantalla, vestida con un traje de blusa con brillos y pantalón. Siempre incondicional de Mar del Plata, aprovechó para hacerle publicidad a la ciudad: “Vengan a Mar del Plata, señores, está divina. La playa, las plazas, los paseos, los restaurantes, las calles y los teatros, que son fantásticos. Vengan… hay que veranear aquí”, sostuvo al aire. Con la misma energía de siempre, recibió el año nuevo en el hotel Costa Galana, y tras unos pocos días de descanso, arrancó con sus clásicas idas al teatro. Empezó el sábado 3: fue a ver el espectáculo de Fátima Florez y, apenas entró, una sala repleta la ovacionó (la multitud agolpada para verla cortó el tránsito en la calle San Luis). Siguió con Made in Lanús, a donde llegó acompañada por Héctor Vidal Rivas y fue recibida por Carlos Rottemberg (al terminar la función, el elenco la agasajó con un gran ramo de flores). “Hace cuarenta años que quería ver esta obra. Qué actores los argentinos, son los mejores del mundo. Carlitos, te felicito por haberla repuesto, ojalá se llene el teatro todas las noches…”, dijo Chiquita ante el aplauso general. Después disfrutó del talento de Elena Roger en el Teatro Auditorium y el domingo 11 ocupó su butaca en El secreto, donde se emocionó mucho por el cariño del público y los actores. ¿Cuál es su secreto para mantenerse vital? No dejar de trabajar, seguir con la costumbre de salir al teatro y de comer con amigos, y algunos hábitos que respeta a rajatabla desde hace tiempo. No ejercita el cuerpo, pero sí la mente: Mirtha es fanática de los crucigramas y de los sudokus. Gran lectora, lee sobre todo antes de dormir, especialmente biografías e investigaciones periodísticas. No toma medicamentos, salvo cada tanto una aspirina, come de todo –tiene dos favoritos: los sándwiches de salame y la pizza con tomate fresco y albahaca– y, aunque nunca hizo gimnasia, cumple con los ejercicios que le manda su kinesiólogo.

Chiquita, de rosa total. El público la aplaudió de pie y, emocionada, ella agradeció tanto amor con cariñosas palabras Foto: Juan Eulogio Huerta

La diva llega al Teatro Auditorium para ver a Elena Roger, acompañada por su amigo Dani Mañas, su maquilladora personal, Gladys Andrade, y Vito Amalfitano, director del teatro. Para la ocasión, Mirtha eligió un look de Iara Foto: Juan Eulogio Huerta