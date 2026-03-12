Quién es Seven Kayne, el nuevo novio de Gimena Accardi, 14 años más joven que ella

La periodista Fernanda Iglesias confirmó esta semana el romance entre Gimena Accardi y Seven Kayne con publicaciones en la red social Instagram. Los actores, ella de 40 años y él de 26, viajaron al Festival de Málaga en España y evidenciaron un acercamiento íntimo fuera del set.

Seven Kayne y Gimena Accardi en Málaga (Instagram: @gimeaccardi)

¿Quién es Seven Kayne, el nuevo novio de Gimena Accardi?

Seven Kayne es el nombre artístico de Joaquín Cordovero, un cantante y actor que coprotagoniza la serie vertical TILF junto a Gimena Accardi de 26 años.

Seven Kayne, el nuevo novio de Gimena Accardi Gentileza Seven Kayne

El inicio de la relación entre Seven Kayne y Gimena Accardi

Los rumores sobre un acercamiento afectivo iniciaron en noviembre del año pasado antes del estreno oficial, cuando compartieron elenco para la ficción TILF. La actriz asumió un desafío adicional en su carrera como codirectora y protagonista principal del proyecto audiovisual.

Gimena Accardi y Seven Kayne protagonizaron "TILF"

La artista publicó en Instagram una galería con imágenes para celebrar los mejores momentos del rodaje. Las fotografías la mostraron junto a sus compañeros, las personas del equipo técnico y su íntima amiga Agustina Navarro. La gran cantidad de postales junto al músico y los diálogos con tono elevado en el canal de streaming donde ella trabaja potenciaron las versiones sobre un amorío real.

Las indirectas de Gime Accardi y Seven Kayne que alimentan el rumor de romance

La desmentida inicial del músico

El cantante atribuyó los trascendidos a una estrategia publicitaria y tomó la situación con naturalidad. “Todo fue por la serie, todo lo que se vio siempre era el set, los rodajes”, aseguró en aquel momento. “La primera foto salió porque la publicó la directora de un ensayo y eso disparó los rumores”, agregó el actor de inmediato. “Si no iba de la mano con la serie, iba a ser otra cosa. Obviamente, somos dos desconocidos que ‘tenemos un amor’ y no sé qué... Pero nada, retranca”, cerró.

La confirmación del romance en España

La panelista del programa Puro show, Fernanda Iglesias, desarrolló el tema y publicó un video inicial. El material exhibió a los actores en un café en Málaga con la leyenda “Romance confirmado” y la canción “Love is in the air”. Iglesias sumó datos sobre el inicio del vínculo y publicó una foto para mostrar a la modelo Milagros Viado. “Él estaba de novio con esta chica. Pero a su vez andaba con Gimena, con quien grabó la serie vertical TILF”, escribió la comunicadora sobre la imagen.

Seven Kayne y Gime Accardi en Málaga (Instagram: @gimeaccardi)

La periodista dio a entender un acercamiento mucho más profundo fuera del set, debido a que los protagonistas viajaron a España por el Festival de Málaga. Las imágenes mostraron a los actores en caminatas por la costa, en un karaoke y develaron el detrás de escena del evento. La actriz aprovechó el viaje para realizar un anuncio frente a la vidriera de un sex shop. “Confirmado desde acá, desde el Festival de Málaga”, anunció la protagonista sobre la nueva temporada de la serie erótica.

Gimena Accardi en Madrid

El descargo de la expareja de Seven Kayne

La panelista basó su información en un video publicado en redes sociales por la propia modelo, donde describió a Viado como una mujer “harta de que su novio le meta los cuernos”. En el material audiovisual, la joven interpretó un diálogo sobre la infidelidad. “No me gustan las pibas que hacen eso. No me gusta”, expresó Viado. “¿Está mal encararse a alguien que tiene novia?”, preguntó una voz. “Está recontra mal. Yo nunca lo hice en mi vida”, insistió ella. “Pero vos no sabés los códigos de la relación. Por ahí es abierta”, le señalaron. “No”, frenó a su interlocutor. “Él le dijo ‘estoy de novio’ y ella le dijo ‘te voy a dar la mejor noche de tu vida’”, remató.

La periodista aportó el desenlace para esta situación virtual y ratificó la ruptura definitiva. “Este video se lo hicieron bajar. Y ya están separados. Mili está en Buenos Aires y la parejita disfrutando de su amor en Málaga”, agregó Iglesias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.