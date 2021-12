Charlotte Caniggia habló de los rumores de romance con Joaquín Levinton y envió un contundente mensaje

Luego de que corriera el rumor de un romance entre Charlotte Caniggia y su compañero de MasterChef Celebrity 3, Joaquín Levinton, la joven escribió un texto en su cuenta de Instagram para desmentirlo. “Estoy de novia hace tres años”, aseguró.

“Me veo obligada a hacer esta historia para los periodistas y portales que nunca se comunicaron conmigo y escriben lo que sea por generar una noticia o click en sus notas y portales”, escribió Charlotte en sus historias. “Estoy de novia hace casi tres años, como es de público conocimiento. Trato de resguardar mi vida privada ya que, como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares. Por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos. Y con mi pareja Roberto tenemos una relación hace tres años y estamos muy tranquilos y felices”, publicó la hermana de Alex.

El descargo de Charlotte. Fuente: Instagram

Luego, señaló que está pasando un buen momento en su trabajo, “en el cual no hay camarines”. “Tanto compañeros, productores y demás compartimos todos juntos un mismo espacio, buena onda y compañerismo. La prensa debería ser más consciente y menos rosa, dar más noticias y menos chismes, antes de lanzar rumores que para ustedes pueden ser atractivos, pero del otro lado afecta sensibilidades, personas, familias, relaciones”, continuó.

En la misma línea con la que había empezado, dijo que esas versiones la afectan “en lo personal”. “Si bien resguardo mi intimidad, nunca me escondí ni oculté nada. Por eso les aclaro y repito que estoy de novia hace tres años. Les agradecería que no inventen cosas sobre mi vida porque me afecta en lo personal y en lo laboral. Muchas gracias”, concluyó Charlotte.

Charlotte Caniggia: “¿Quién no ha sido infiel?”

Durante la emisión del reality de cocina de Telefe, Santiago del Moro le preguntó a la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia si alguna vez fue infiel. El conductor notó que su interlocutora no tenía problema en hablar sobre su vida personal y ella añadió que encontró a una de sus parejas “con las manos en la masa”, haciendo referencia a que lo sorprendió in fraganti con otra persona.

Caniggia, que no se caracteriza por guardar silencio frente a nada, se quedó callada y mirando fijamente al conductor, que soltó una carcajada y él expresó: “¡Ese silencio es un ‘sí’, entonces!”. “Si querés, otro día te lo contesto”, le dijo Charlotte y agregó: “¿Quién no ha sido infiel?”. Para cerrar, Del Moro resumió: “Eso es una respuesta en sí misma”.