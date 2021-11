Aseguran que hay romance entre Natalie Pérez y Nico Occhiato: “Los vieron juntos”

Habría amor entre Nico Occhiato y Natalie Pérez. Al menos, es la versión que echaron a correr en Intrusos (América), pero todavía el conductor y la cantante no se hicieron eco de esa versión.

“Tenemos una bomba”, comentó en su programa del lunes Rodrigo Lussich. Segundos más tarde, aportó algunos datos: “Él es un campeón (en relación a su triunfo en Bailando por un sueño 2019). El tema es ella, a él se le adjudican historias casuales o extensas, está de moda. Pero la noticia es ella, juntos es explosivo pero ella es sorprendente”.

Relacionan a Natalie Pérez con un famoso conductor

Con la canción del “Ratón Pérez” de fondo, el conductor sumó una pista clave y reveló que la canción tenía relación con ella (por la coincidencia con el apellido). Y luego agregó: “Se la relacionó en algún momento con otro mediático hombre del mundo del espectáculo. A él se lo relacionó días pasados con otra mujer”.

Por su parte, Adrián Pallares mencionó que ya tuvieron otros encuentros y se mostraron en público. “Los vieron por Palermo juntos, se han cruzado en redes sociales, él aparentemente tiene una “cosita” con una compañera con quien ganó ese título bailando (Florencia Jazmín Peña), pero la chica que le quita los sueños y con la que tal vez puede conseguir una historia de amor puede ser ella”.

Adrián Palleres y Rodrigo Lussich fueron los encargados de difundir la noticia en su programa Intrusos Captura

Finalmente, Lussich reveló sus nombres y sostuvo que tanto Natalie Pérez como Nicolás Occhiato llevan una relación amorosa. “¿Ustedes se pensaron que lo de Flor Vigna con Luciano Castro iba a ser tan gratis? ¿Que la venganza no iba a ser terrible?”, expresó de forma irónica.

Graciela Alfano habló sobre los rumores de romance con Nicolás Occhiato

Días atrás, el conductor fue sorprendido por un comentario de su compañera Nati Jota en su programa de Luzu TV, Nadie dice nada. Luego de que los miembros del panel dijeran si habían intimado con alguien con quien fantasearan desde jóvenes, la influencer le dijo sin filtro: “Solo a vos te pasa eso, Nicolás, que te cu… a (Graciela) Alfano”. Si bien luego lo desmintió, el conductor no pudo disimular su incomodidad.

¿Romance confirmado? Graciela Alfano respondió de manera sugerente la consulta del periodista Rodrigo Lussich

En un audio que le envió a Rodrigo Lussich y fue reproducido en Intrusos (América), Alfano respondió a los rumores: “Hola Rodri, ¿cómo estás? El ‘bolonqui’ que armaste con el romance con Occhiato. Te juro, me están llamando de todos los programas y portales. Me para la gente en la calle y me pregunta: ¿tuviste un touch and go con Occhiato? La verdad, que me están volviendo literalmente loca. Pero a ver, ¿él que dijo? Porque si él dijo que sí, la verdad, yo no me di cuenta. O ponele, tal vez estoy gagá y no me acuerdo nada. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a seguir pensando y después te cuento”.

Con misterio, la actriz evitó dar precisiones sobre el supuesto affaire, pero tampoco lo desmintió.