La furia de las hermanas Tinelli: las criticaron en sus redes y respondieron con exabruptos

Micaela Tinelli recibió un comentario de una seguidora que se mostró indignada por una publicación que compartió a través de sus stories de Instagram. Como otras veces, su hermana Candelaria salió en su defensa y le respondió de manera contundente.

Este último no fue un domingo tranquilo en la vida de Mica Tinelli. La influencer tuvo un desperfecto en su casa y, sumado a las fuertes lluvias que hubo por la tarde, se le inundó todo el departamento. En ese contexto, la hija más grande de Marcelo Tinelli compartió en sus redes sociales videos de lo sucedido pero recibió una fuerte crítica por parte de una seguidora.

El comentario que recibió Micaela Tinelli que provocó el enojo de su hermana Instagram

“Salí de tu burbuja. Qué indignante ver que te preocupa eso cuando hay gente que vive en condiciones realmente precarias”, describía el mensaje.

Mediante una captura, la dueña de Ginebra replicó el comentario en sus stories y respondió: “¿Ustedes piensan que yo eso no lo sé? ¿Me ven cara de tarada? Estaba contando algo que pasó en mi casa porque son mis redes y pongo lo que se me canta. Obviamente que pasan dos millones de cosas peores en el mundo. No entiendo cómo hay gente extrema que piensa esta pelotudez. Como si yo fuese así. No me conocen realmente. Métanse los comentarios ya saben dónde. ¡Buen lunes!”

Por el otro lado, Cande Tinelli decidió salir en defensa de su hermana frente a las más de 4 millones de personas que la siguen, dejando en claro que no dejará que la critiquen. “Resentidos de mier… Todos los que se toman el tiempo de bardear, son una manga de infelices. Pobre de sus vidas. Ah, y no se metan con mi hermana, gracias”, escribió, sin filtro.

El filoso comentario que compartió Cande Tinelli tras defender a su hermana Instagram

La propuesta que le hicieron a las hermanas Tinelli para tener su propio programa

Micaela, Candelaria y Juanita Tinelli habrían recibido una propuesta exclusiva. Según lo relatado en Intrusos (América), Warner Media le habría ofrecido a las hijas de Marcelo Tinelli protagonizar un reality sobre sus vidas similar al gran éxito de las hermanas Kardashian.

En tanto, desde la multinacional mantuvieron una reunión con el conductor, y habría dado el visto bueno aunque no participaría del programa.

Cande, Mica y Juanita Tinelli. en una producción de la marca Ginebra GinebraBsAs

Al parecer, las hermanas son fanáticas de Keeping up with the Kardashians, el reality que hizo famosas a Kim Kardashian y sus hermanas que llegó a su final en junio de este año. El programa hizo su debut en E! Network, de NBC Universal, en 2007, se emitió a 90 países en 20 idiomas y generó múltiples programas derivados. ¿Generará el mismo éxito en Argentina con las hermanas Tinelli?