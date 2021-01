Charlotte Caniggia salió a pasear en pijama y lo mostró en las redes

Fiel a su estilo, Charlotte Caniggia eligió un look muy particular para sacar a pasear a su perra durante la tarde del sábado: en pijama .

La mediática posteó una imagen en su cuenta de Instagram -donde la siguen más de dos millones de usuarios- donde está irreconocible por el toque final que le dio al outift: un gorro que le tapa enteramente su rostro.

“Sí, salí a pasear a la perra en pijama de invierno, porque hoy hace un frío terrible; ¿ustedes qué hacen?”, preguntó Charlotte. En la foto se la puede ver luciendo el excéntrico pijama, una campera inflable roja, una larga bufanda, borcegos, cartera y el peculiar gorro con el que se cubrió toda su cara. A su lado, cerca de un árbol, se puede ver a su mascota.

El posteo cosechó 18 mil likes y muchos comentarios sobre su estilismo. “La Queen”, “La comodidad ante todo”, “Sos una diosa, Char”, “Me encantan tus outfits, sos única”, “Hermosa”, fueron tan solo algunos de los elogios que recibió su look.

La joven participó el año pasado del Cantando 2020, reality de eltrece del que fue eliminada por el jurado, a pesar de ser una de las favoritas del público, quien no pudo decidir por el voto telefónico. “Hice un buen concurso y me quedo contenta con mis compañeros que los conocí y son excelentes personas. Hice un buen certamen, la pasé muy bien. No me voy enojada. Todo pasa por algo en la vida. Positiva siempre”, manifestaba Charlotte en Los ángeles de la mañana, tras su partida del certamen. “No planifico nada. La vida surge, cuando uno planifica las cosas no suceden”, añadió.

Por su parte, su hermano, Alexander, fue confirmado para otro reality: MasterChef Celebrity de Telefe, segunda edición. “Mientras el barats hace un comentario ordinario, me río y los meo con mi contrato extraordinario”, escribió el joven al dar a conocer la noticia. “Para MasterChef mi glamour es híper necesario. Todos me quieren a su lado por lindo y millonario”, concluyó el hermano de Charlotte en su posteo en las redes que generó reacciones diversas.

MIENTRAS EL BARATS HACE UN COMENTARIO ORDINARIO..ME RIO Y LOS MEO CON MI CONTRATO EXTRAORDINARIO... PARA MASTER CHEF MI GLAMOUR ES HIPER NECESARIO...TODOS ME QUIEREN A SU LADO POR LINDO Y MILLONARIO. #ELMASPIJUDO🍆 @MasterChefAR pic.twitter.com/HqJqfG0NkT — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) January 29, 2021

LA NACION