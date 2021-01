La mujer de Sergio Lapegüe habló sobre el estado de salud del conductor

Silvia, la mujer de Sergio Lapegüe, se pronunció en Instagram a través de sus Historias sobre el estado de salud del conductor, quien contrajo coronavirus . “Sergio continúa internado, estados febriles que lo agotan pero que van siendo un poco más espaciados”, escribió.

Asimismo, “Bochi” (tal es su apodo ) añadió que su marido es asistido “con oxígeno”, pero que “nunca estuvo entubado”. Por otro lado, Silvia aprovechó su posteo para dirigirse al personal de salud y se mostró muy optimista respecto a la recuperación del conductor. “Agradecemos a los médicos y enfermeras que lo están asistiendo. Y a todos los que están pendientes de su evolución. Se pondrá bien”, concluyó.

Hace unos días, desde la Clínica Juncal de Temperley donde permanece internado, Lapegüe le contó a LA NACION cómo estaba cursando la enfermedad.

El posteo de Silvia, la mujer de Sergio Lapegüe Instagram Bochiok

“Estoy con un poco de fiebre. Mucho menos que en los últimos dos días, por suerte. Cuando baja el oxígeno en sangre me ponen la bigotera, como ahora. Me hace respirar sin agitarme. Me dieron plasma ayer. Eso ayuda. Y el virus se fue desplazando a los dos pulmones, algo habitual según me explican los médicos. Estoy en la cama sin fuerzas, pero con fe”, expresaba el periodista en diálogo con este medio.

Recordemos que, por su condición de asmático, Lapegüe es considerado paciente de riesgo. “Por suerte la neumonía está controlada, el virus no se expande, tal vez gracias al plasma de convaleciente, está en el mismo lugar, ahí en el pulmón derecho, cerca del corazón”, manifestaba en Instagram, donde realizó un posteo en contra de los haters.

Sergio Lapegue recibe plasma

“Con el corazón les hablo siempre. Muchas gracias por todos los mensajes de aliento y apoyo. De verdad me emocionan. Y son innumerables. Aunque sé que hay gente mal intencionada. Que se alegra de los problemas del otro. Que opina sin saber. Ojalá puedan dejar de odiar o envidiar porque eso es malo para el corazón de cada uno de ustedes. El virus no lo traje del viaje. Lamentablemente me contagie acá. Se los digo de corazón. Un amigo”, contaba el conductor, quien pasó sus vacaciones en familia en República Dominicana.

El duro mensaje de la hija de Sergio Lapegüe contra los haters por la enfermedad de su padre

Su hija, Micaela, quien dio positivo de Covid-19 -no así su madre y su hermano, Elvis-, también se dirigió a quienes vertieron comentarios hirientes sobre su padre en las redes.

“A las personas que estuve leyendo, que son malas, no quiero juzgar, pero sus palabras hablan por ellos. Gente que se alegra de que una persona se agarre el virus. Les deseo desde lo más adentro de mí que se curen del corazón, de la cabeza. Es difícil, porque lo que está adentro, está adentro”, dijo la joven en un video, visiblemente enojada.

