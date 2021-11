“Chau”: Wanda Nara viajó sola a Milán y se despertaron nuevos rumores de crisis con Mauro Icardi

A pocos días de su reconciliación con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a despertar los rumores de una nueva crisis con el delantero del Paris Saint-Germain (PSG). La empresaria viajó sola a Milán y compartió parte de su viaje con sus seguidores de Instagram junto a un enigmático mensaje.

“Chau”, escribió con un emoji de beso en una parte de la imagen. Fiel a su estilo, la hermana de Zaira Nara subió un video de la vista nocturna desde el avión que acompañó con un fragmento de la canción “Maldita foto”, de Tini Stoessel. ¿Qué dice la canción que eligió Wanda? “Otra noche sin ti (otra noche sin ti, bebé) Ya no sé qué es dormir. Maldita foto. Que me recuerda que no existe un nosotro’. Si salió el sol, no lo vi. Corazón roto”, se lee en la letra del hit de Tini.

Wanda Nara viajó sola y hay rumores de crisis con Mauro Icardi

Minutos después también compartió la imagen, aparentemente, desde el aeropuerto donde se le podía ver parte de la indumentaria deportiva que había elegido para el viaje, pero también dejó entrever que iba liviana de equipaje. Cabe recordar que la pareja viene de superar una crisis en medio de un “desliz cibernético” que habría tenido el futbolista con Eugenia “China” Suárez.

Wanda Nara viajó sola a Milán y lo compartió con sus seguidores Instagram @Wanda_Icardi

Más rumores

En Twitter, Ángel de Brito también se pronunció sobre el abrupto viaje de la empresaria. “Wanda voló a Milán. Nuevamente”, sentenció el periodista y conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece). Ante el comentario de un seguidores de que Maxi López estaba en Milán, el periodista sostuvo: “Viajó sin los hijos”.

Ángel de Brito también se hizo eco de la noticia

En las últimas horas, Icardi también desactivó su cuenta de Instagram, aparentemente en medio de un intento por resguardar la intimidad de la pareja. Tras la reconciliación, Wanda e Icardi venían mostrándose muy enamorados en sus redes sociales, pero aparentemente algo pudo haber cambiado repentinamente.

Por otro lado, Amalia Granata sorprendió con un dato inesperado en Polino auténtico, el programa que conduce Marcelo Polino por Radio Mitre. Según reveló la diputa que también trabaja como panelista, Jakob Von Plessen, el cuñado de Wanda, habría ayudado a ocultar un presunto encuentro entre Icardi y la “China” Suárez.

Ángel de Brito contó que la empresaria había viajado sin sus hijos

“Van a decir que es mentira, y no es mentira, porque tengo la información posta; si no, no la diría, pero bueno, hablemos en potencial. En su momento también hubo un conflicto entre Zaira y su marido, porque Wanda y Zaira sospecharían de un momento en que ellas estaban en París, y se fueron en avión privado a pasar unos días solas a Milán, y los maridos se quedaron”, reveló la panelista.

“De ahí sale la posibilidad de que el marido de Zaira haya sido cómplice de estos mensajes, y también sospechan que ahí pudo haber habido un encuentro. El marido de Zaira habría sido cómplice, lo cubrió como cuñado, y ellas dos sospechaban esto”, expresó Granata al revelar la versión que le habían comunicado sus fuentes de las pistas que manejaban las hermanas Nara.